Cursed to Golf est une aventure de golf roguelike à venir sur PC et Switch en 2022

Maudit au golf – un jeu de plateforme de puzzle 2D roguelike, doté de superbes graphismes en pixels et d’une histoire « troublante » – arrive sur Nintendo Switch et PC en 2022.

Si vous aimez le golf et les roguelikes (et soyons honnêtes, qui d’entre nous ne rentre pas dans ce diagramme de Venn ?), vous allez adorer l’aventure à venir de Chuhai Labs.

Le principe est (assez) simple : le jeu vous fait incarner un golfeur professionnel qui meurt lorsqu’il est frappé par un éclair anormal sur le dernier trou d’un match de championnat. Envoyé au purgatoire du golf, notre héros heureux des trous apprend que la seule façon d’échapper à l’au-delà maudit est de jouer au golf à travers 18 trous surnaturels. C’est comme le golf fou avec une touche de puzzle-plateforme.

Découvrez la première bande-annonce ci-dessous.

“Joué comme un jeu de plateforme de puzzle à défilement latéral 2D au tour par tour, essayez de survivre à chaque trou en atteignant le drapeau dans le compte PAR ; vous devez atteindre un nombre déterminé de swings pour atteindre la fin”, explique un communiqué de presse.

Si le compte PAR atteint zéro, vous serez aspiré par un vortex purgatoire jusqu’au début du cours – et vous devrez tout recommencer.

Le créateur et directeur du jeu, Liam Edwards, a noté que le jeu est inspiré par un intérêt à la fois pour le mouvement et la physique des joueurs, et la façon dont les deux se mélangent pour former une expérience véritablement intéressante – et unique.

Cursed To Golf s’inspire des roguelikes classiques et des Metroidvanias avec une poignée de jeux de golf rétro », a déclaré Edwards.

Le développeur Chuhai Labs basé à Kyoto et l’éditeur suédois Thunderful Games apporteront le jeu sur Nintendo Switch et PC en 2022.

Consultez sa page Steam ici.