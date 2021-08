Cursed To Golf est une «aventure de golf Roguelike» l’année prochaine

Il est surprenant de voir combien de jeux vidéo amusants et variés découlent du golf, un sport réputé calme et habile. Le Switch eShop propose des jeux fantastiques sur ce front, et Maudit au golf espère rejoindre les rangs à son arrivée l’année prochaine.

Publié par Thunderful, il s’agit d’un jeu de Chuhai Labs qui vise à offrir une « aventure de golf roguelike » ; même si voir du roguelike si souvent dans les communiqués de presse n’est pas toujours idéal, nous sommes optimistes que ce sera un bon “un”.

Ci-dessous, un extrait du communiqué de presse :

Cursed to Golf offre une nouvelle approche des sous-genres golf et roguelike. Joué comme un jeu de plateforme de puzzle à défilement latéral 2D au tour par tour, tentez de survivre à chaque trou en atteignant le drapeau dans le compte PAR ; une quantité désignée de balançoires que vous devez atteindre la fin. Si le compte PAR atteint zéro, vous serez aspiré par un vortex purgatoire jusqu’au début du cours. Alors que des obstacles de golf classiques comme les obstacles d’eau et les bunkers feront leur apparition, vous rencontrerez également des ventilateurs puissants, des pointes, des vignes, des boîtes TNT, des téléporteurs et toute une charge d’autres variables qui peuvent être une aide ou un obstacle sur votre chemin au trou. Tout est normal dans cette version tordue du jeu classique !

Il y aura apparemment des mécanismes intéressants en jeu, y compris des «cartes d’as» à collecter qui vous donneront apparemment des pouvoirs d’un autre monde pour traverser des trous difficiles.

Cela nous semble plutôt prometteur – qu’en pensez-vous?