Cursed To Golf semble parfait pour la Nintendo Switch

Ce n’est pas parce que c’est le purgatoire que ça ne peut pas être amusant. Illustration : Laboratoires Chuhai

Certaines personnes jouent au golf parce qu’elles aiment se promener dans des vêtements confortables par une chaude journée d’été. D’autres aiment relever le défi de placer une petite balle dans une petite tasse à l’aide d’un bâton. Dans Cursed to Golf, venant sur PC et Switch en 2022 du développeur Chuhai Labs, vous jouez au golf pour échapper à une éternité dans le purgatoire du golf. Évidemment, c’est la meilleure raison de jouer au golf.

Thunderful Publishing et Chuhai Labs appellent Cursed to Golf comme un golf, ce qui est incroyablement déroutant. Ils appellent ça aussi un golf roguelike, ce qui clarifie un peu les choses, mais pas trop. Fondamentalement, vous, le joueur, êtes sur le point de remporter le coup gagnant lors d’un tournoi de golf majeur lorsque vous êtes frappé par la foudre. Tué sur le coup, vous vous retrouvez piégé dans le purgatoire du golf d’un autre monde, et je dois supposer que c’est là que vous vous retrouvez si vous êtes trop bon pour l’enfer du golf mais tant pis pour le paradis du golf. Je dois aussi supposer que les bébés golfeurs innocents qui meurent se retrouvent également dans le purgatoire du golf, mais c’est une crise existentielle pour une autre fois.

Tout comme le vrai golf, vous avez un club, une balle et des pointes mortelles. Capture d’écran : Laboratoires Chuhai

Pour faire court, vous devez gagner le tournoi de golf du purgatoire pour échapper à l’avion maudit. Il y a 18 trous répartis sur quatre biomes différents. Chaque trou a un nombre défini de coups que vous pouvez prendre. Dégagez le trou au par ou en dessous et vous pouvez passer à autre chose. Passez en revue, et c’est de nouveau au début du cours.

Comme vous pouvez probablement le constater à partir des captures d’écran et de la bande-annonce, ce n’est pas un jeu de golf ordinaire. Il s’agit davantage d’un jeu de puzzle de golf à défilement horizontal, où un tir parfait peut déclencher des explosifs, dégager des chemins bloqués, etc. Il y a des power-ups. Il y a des êtres étranges et mystiques. Et il y a beaucoup de frapper une balle avec un bâton.

En attendant la sortie l’année prochaine de Cursed to Golf pour PC et Switch, découvrez le concept original du créateur Liam Edwards pour le jeu terminé sur itch.io pour voir à quel point le golf peut être amusant pour le destin de votre âme éternelle.