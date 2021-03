Curtis Jones, la star de Liverpool au nez sanglant, SENT OFF pour un affrontement avec des joueurs croates immédiatement après la confirmation de la sortie de l’Angleterre du championnat d’Europe des moins de 21 ans

Curtis Jones au nez sanglant a été expulsé à la suite de la sortie déchirante de l’Angleterre du Championnat d’Europe des moins de 21 ans.

Les Young Lions ont battu la Croatie 2-1 lors de leur dernier match de groupe, mais cela ne suffisait pas car ils devaient gagner par deux buts pour atteindre la phase à élimination directe.

L’Angleterre est sortie du tournoi n’ayant pas réussi à gagner avec la marge de deux buts requise

Après avoir perdu contre la Suisse et le Portugal, l’équipe d’Aidy Boothroyd avait une montagne à gravir pour affronter la Croatie mais a pris un départ parfait grâce au penalty calme d’Ebere Eze à la 12e minute.

Le Portugal battant également la Suisse, il semblait que Jones avait marqué le but qui mènerait l’Angleterre à travers – la star de Liverpool terminant dans le coin du filet juste avant les 75 minutes.

Cependant, c’est la Croatie qui a atteint les quarts de finale aux dépens de l’Angleterre grâce au coup de foudre de Domagoj Bradaric dans la première minute du temps d’arrêt.

L’Angleterre n’a pas eu le temps de rétablir son avantage de deux buts et le coup de sifflet final a déclenché des scènes chaotiques alors que Jones a mal réagi aux célébrations sauvages de la Croatie, ce qui a conduit à un deuxième carton jaune pour le milieu de terrain.

On aurait dit que Jones était le héros de l’Angleterre

Mais environ 25 minutes plus tard, il a été expulsé après avoir été expulsé pour un affrontement avec des joueurs croates.

Jones avait le nez ensanglanté alors qu’il affrontait les joueurs croates à la fin du match

Jones a essayé d’avoir un autre pop chez les joueurs croates en fête

Jones a été emmené par le personnel d’entraîneurs anglais pour la deuxième fois

Les affrontements se sont poursuivis après que Jones ait quitté les lieux

Le joueur de 20 ans a affronté ses adversaires mais a été emmené par un membre du personnel d’entraîneurs anglais. Il a finalement été emmené hors du terrain après avoir essayé de les affronter à nouveau. L’affrontement s’est ensuite propagé entre les deux groupes de joueurs alors que Jones s’éloignait.

Le résultat mènera à de nouvelles questions sur l’avenir de Boothroyd, Andy Goldstein de talkSPORT contestant les affirmations de l’ancien patron de Watford faites à talkSPORT selon lesquelles être manager de l’équipe anglaise des moins de 21 ans est « totalement impossible ».

Goldstein a déclaré: «La raison pour laquelle nous n’avons rien gagné depuis 37 ans n’a rien à voir avec cela. C’est à cause des erreurs que quelqu’un comme Aidy Bootroyd ou Aidy Boothroyd a commises au cours de ces années.

«En 2019, il a mis Phil Foden sur le banc alors que nous nous sommes écrasés du tournoi contre la Roumanie. Le match avant cela, Phil Foden était la tête et les épaules au-dessus de tout le monde dans ce côté et a marqué un but incroyable.

«Phil Foden, la tête et les épaules au-dessus de tout le monde dans un match que nous devons gagner pour rester dans la compétition, lui a-t-il laissé tomber.

«C’est la raison pour laquelle nous ne gagnons pas à cause d’erreurs stupides, de décisions stupides prises.»

Goldstein pense que la responsabilité s’arrête avec Boothroyd