Curtis Stigers revisite ses chansons à succès sur un nouvel album, This Life

Curtis Stigers a annoncé la sortie de son nouvel album, This Life, qui sortira sur Emarcy/Universal Music le 22 février. Le disque voit Stigers revisiter ses tubes avec des versions réinventées de chansons classiques dont « I Wonder Why », « You » re All That Matters To Me », (What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love, And Understanding » et plus encore.

« Je n’ai pas tendance à beaucoup regarder en arrière, musicalement parlant », déclare Stigers dans les notes de pochette de l’album. « Cependant, cette fois, j’ai décidé d’enregistrer des chansons de mes douze albums studio précédents que je joue maintenant en concert d’une manière très différente de celle que je les ai enregistrées à l’origine. Les chansons et les arrangements grandissent et évoluent à partir de leurs versions enregistrées au fil du temps, alors que nous les jouons encore et encore pour le public.

Cela fait 30 ans que Stigers a sorti son premier album éponyme qui a pris d’assaut les charts et a généré les succès internationaux « I Wonder Why », « You’re All That Matters To Me » et « Never Saw A Miracle ». Pour This Life, un Curtis Stigers chevronné a revisité ces premiers succès (et quelques-uns plus tard) et leur a donné une touche jazz.

Le répertoire comprend une nouvelle version de « (What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love, And Understanding » de Nick Lowe, que Stigers a initialement enregistré en 1992 pour la bande originale du film à succès de Le garde du corps avec Whitney Houston et Kevin Costner. Une nouvelle interprétation de la chanson titre, la chanson thème nominée aux Emmy Awards, que Curtis a co-écrite et enregistrée en 2008 pour la populaire émission télévisée Sons Of Anarchy, est également incluse.

Pour coïncider avec la sortie de son nouvel album, Stigers effectuera également une tournée au Royaume-Uni en février et mars 2022. Visitez le site de l’artiste site officiel pour plus d’informations.

Précommandez This Life, sortie le 22 février.

Cette vie comprend les pistes suivantes :

« (Qu’est-ce qui est si drôle ‘Bout) La paix, l’amour et la compréhension » (Nick Lowe)

« Tu es tout ce qui compte pour moi » (Curtis Stigers/Gregg Sutton/Shelly Peiken)

« Je ne veux pas en parler maintenant » (Emmylou Harris/Jill Cunniff/Daryl Johnson)

« Je me demande pourquoi » (Curtis Stigers/Glen Ballard)

« Cette vie » (Curtis Stigers/Bob Thiele Jr./Dave Kushner/Kurt Sutter) 3:35

« Gardez-moi du froid » (Curtis Stigers/Glen Ballard) 4:43

« Heure d’été » (George Gershwin/Ira Gershwin/DuBose Heyward/Dorothy Heyward)

« N’allez pas loin » (Curtis Stigers/Beth Nielsen Chapman)

« Ce soir ira bien » (Leonard Cohen)

« Swingin’ Down At 10th & Main » (Curtis Stigers)

« Jamais vu un miracle » (Curtis Stigers/Barry Mann)

« Ne pense pas deux fois, tout va bien » (Bob Dylan) (PISTE BONUS LP UNIQUEMENT)