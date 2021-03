CUSAT CAT 2021: L’inscription à divers cours commence lorsque l’université notifie les dates des examens; Vérifiez les détails

Les cartes d’admission CUSAT CAT seraient libérées après la fermeture de la fenêtre d’inscription.

CUSAT CAT 2021: Le CUSAT CAT est l’examen d’entrée destiné aux admissions aux programmes de premier cycle et de troisième cycle de l’Université des sciences et technologies de Cochin. Le test d’admission commun (CAT) CUSAT cette année pour ces admissions devrait avoir lieu les 12, 13 et 14 juin, et il s’agirait d’un examen informatisé, selon un rapport publié par IE. Notamment, cet examen avait été annulé par l’université l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, mais l’annonce de l’examen de cette année a été faite sur le site officiel de CUSAT.

En conséquence, les futurs étudiants sont susceptibles d’obtenir les informations détaillées qui seront bientôt publiées, car l’université a déjà publié le calendrier d’inscription ainsi que les dates de l’examen. Le rapport ajoute qu’actuellement, les inscriptions pour tous les programmes CUSAT CAT sont en cours, ayant commencé le 10 mars.

Lors de leur inscription, les étudiants de la catégorie générale demandant des sièges de quota d’État ou de tout l’Inde devraient payer des frais d’inscription de Rs 1.100, alors que ces frais seraient de Rs 500 pour les étudiants SC / ST du Kerala. Pendant ce temps, dans le cas de demandes de bourses postdoctorales, de programmes de certificat ou de diplôme, les étudiants de la catégorie générale devraient payer Rs 100, tandis que les étudiants SC / ST du Kerala devraient payer Rs 50.

Les cartes d’admission CUSAT CAT seraient libérées après la fermeture de la fenêtre d’inscription et les dates de délivrance des cartes d’admission selon le calendrier d’inscription se situent entre le 25 mai et le 14 juin. Les candidats pourraient télécharger leurs cartes d’admission sur le site officiel site Web via leur login candidat.

Bien que la notification détaillée soit attendue, selon la tendance précédente, il est prévu que l’examen se déroule pendant une durée de trois heures, le papier comportant des questions de QCM. Selon le modèle précédent, les réponses correctes rapporteraient 3 points aux élèves, tandis qu’une mauvaise réponse entraînerait la déduction de 1 point.