‘Cut’: pourquoi le premier album de Slits était un morceau au-dessus du reste

Impertinent et streetwise : Les Slits étaient tout ce que les filles d’un groupe n’étaient pas censées être avant que le punk n’égalise les règles du jeu, et leur premier album, Cut, continue d’étonner.

Écoutez l’édition de luxe de Cut.

Certes, le fougueux quatuor londonien était bien placé pour surfer sur la première vague du punk. La chanteuse de dreadlocks Arianna Forster (alias Ari Up) était la fille de Nora Forster, future épouse de Pistolets sexuels‘ le chanteur Johnny Rotten, tandis que le guitariste Viv Albertine est sorti avec Mick Jones des Clash et a traîné avec Sid Vicious.

Les Slits, cependant, n’étaient les appendices de personne et étaient déterminés à laisser leur marque selon leurs propres termes. Aussi agressifs et conflictuels que n’importe lequel de leurs contemporains punk, leurs compétences musicales étaient douloureusement rudimentaires au début, mais ils se sont resserrés et ont trouvé leur propre direction après avoir recruté la bassiste Tessa Pollitt et la batteuse Paloma Romero (alias Palmolive).

Cette formation a soutenu The Clash lors de la tournée White Riot du printemps 1977 de ce dernier : la première tournée nationale punk à succès du Royaume-Uni, avec un projet de loi imaginatif impliquant également des machines à sous de Buzzcocks et Subway Sect. Cette escapade acclamée d’un mois a attiré l’attention des Slits, mais bien que cela ait été renforcé par deux sessions brutes et bien reçues de John Peel BBC Radio 1, le punk s’était depuis longtemps transformé en New Wave avant que le groupe ne signe finalement un accord avec Island Records.

Plus tard refaisant surface dans The Raincoats, les piliers du bricolage fem-pop parrainé par Rough Trade, Palmolive est parti avant que The Slits n’enregistre leur premier LP, Cut. Par conséquent, l’avenir Siouxsie et les banshees le batteur Budgie a été recruté pour manier les pièges des sessions, qui ont été supervisées par Dennis “Blackbeard” Bovell, le producteur né à la Barbade sans doute le plus connu pour son travail avec le poète dub reggae Linton Kwesi Johnson.

Sorti en septembre 1979, Cut a acquis une notoriété instantanée en raison de son image de couverture controversée représentant les trois Slits vêtus de boue et de pagnes. Cependant, la musique contenue à l’intérieur était tout aussi frappante. Améliorée par la batterie croustillante et inventive de Budgie, l’excentricité naturelle des filles a pris le devant de la scène sur des morceaux pop-punk grinçants mais exubérants, dont « So Tough » et l’irrévérencieux et anti-consommateur « Shoplifting », mais l’environnement spacieux de l’album devait également un dette de gratitude envers les techniques de studio habiles de Bovell, avec sa magie dub souterrain à la Channel One mettant en vedette des moments forts tels que “Adventures Close To Home” et le brillant football et télé-dissing “Newtown”.

L’album a produit un single mineur lorsque son morceau le plus contagieux, “Typical Girls”, est sorti en tant que spin-off 45, accompagné d’une reprise dépouillé mais très efficace de l’incontournable de Motown “I Heard It Through The Grapevine”. Cut a également abordé le Top 40 britannique et a depuis été défendu avec enthousiasme par des musiciens pionniers allant des futuristes trip-hop Attaque massive aux punks féministes Sleater-Kinney. Il reste le summum artistique de The Slits. Post-Cut, ils se sont lancés dans de nouveaux pâturages avec une gamme élargie comprenant un adolescent Cerise Neneh, mais s’est séparé en 1982 après l’enregistrement du film avant-gardiste Return Of The Giant Slits pour CBS.

