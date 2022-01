Cuticura lance un nouveau TVC pour sa gamme de déodorants sans gaz

Cuticura a lancé une nouvelle publicité télévisée (TVC) pour promouvoir sa gamme de déodorants sans gaz. Avec ce TVC, la marque veut faire passer le message qu’une seule pulvérisation le matin suffit pour rester frais toute la journée. « Nous voulions créer quelque chose de perturbant dans la catégorie des déo sans gaz, communément appelés parfums corporels », a déclaré Ashish Ohlyan, vice-président des ventes et du marketing, Cholayil Private Limited.

« Il y a actuellement un énorme manque de besoins dans la catégorie où les déodorants ordinaires ne sont pas en mesure de fournir un parfum de longue durée et les consommateurs doivent soit transporter du déo dans leur sac à main, soit ressentir la peur constante de sentir mauvais en raison d’un mode de vie rapide en constante évolution. La gamme de parfums corporels récemment lancée répond à ce besoin et fournit un produit qui peut donner jusqu’à 24 heures de parfum », a ajouté Ohlyan.

Le TVC de 30 secondes met en vedette l’acteur Deepti Sati. Pour démontrer les avantages du produit, il décrit un scénario régulier de la vie quotidienne d’une jeune fille, qui a du mal à rester fraîche tout au long de la journée lorsqu’elle jongle avec son emploi du temps chargé.

Le TVC a été conçu et conçu par l’agence de création, Leo Burnett. Pour Sachin Kamble, directeur créatif national, Leo Burnett, la génération d’aujourd’hui est toujours en mouvement. Alors qu’ils travaillent dur et effectuent plusieurs tâches pour atteindre leurs objectifs, ils recherchent également des solutions qui les aident et les soutiennent dans la réalisation de leurs rêves, a ajouté Kamble.

« La dernière gamme de parfums pour le corps de Cuticura, avec sa technologie révolutionnaire d’éclatement de parfum intelligent qui libère du parfum à chaque fois que vous transpirez, est le partenaire idéal pour vous garder au frais toute la journée. Notre film mettant en vedette l’acteur populaire Deepti Sati, montre comment le parfum fonctionne tout au long de la journée, que vous soyez à l’extérieur, à l’entraînement ou à une fête », a déclaré Kamble.

