Cuties était si controversé que Netflix l’a caché des résultats de recherche

Netflix n’est pas étranger à la controverse. Mais peu de controverses ont reçu autant d’attention que la sortie de Cuties en 2020. Réalisé par Maïmouna Doucouré, Cuties suit une fille de onze ans nommée Amy qui « commence à se rebeller contre les traditions de sa famille conservatrice lorsqu’elle devient fascinée par une liberté -équipe de danse animée », selon le synopsis de Netflix.

Doucouré savait que son film serait « inconfortable à regarder ». Elle a même expliqué dans un article d’opinion qu’elle voulait lancer un débat sur la sexualisation des enfants. Le film a été bien accueilli au Festival du film de Sundance et a obtenu une note de 88 % des critiques sur Rotten Tomatoes. Puis une stratégie marketing déconcertante de Netflix a mis le film en ligne de mire.

Retombées de la controverse sur les Cuties de Netflix

Comme nous l’avons écrit l’année dernière, Cuties allait toujours ébouriffer les plumes. Le sujet est plutôt controversé. Et même s’ils étaient approchés avec précaution, certains téléspectateurs allaient contester le film. Ensuite, Netflix a presque assuré une controverse en faisant la promotion de Cuties avec des affiches de jeunes filles en tenues étriquées prenant des poses suggestives. Après cela, peu importait ce que le film avait à dire.

Les retombées ont été très bien documentées, mais de nouvelles informations sont apparues ces derniers jours. The Verge prétend avoir mis la main sur des documents internes de Netflix qui expliquent certaines des façons dont la société a tenté d’atténuer les dommages causés par Cuties.

Plus particulièrement, les documents révèlent que Netflix voulait « minimiser la couverture médiatique » liée à leur affiche. En même temps, Netflix ne voulait pas que quiconque le considère comme « réactionnaire » en le supprimant.

Comment Netflix gère le contrôle des dommages

Au lieu de cela, l’entreprise a modifié manuellement les résultats de la recherche. Les recherches de « cuties », « mignonnes » (son titre français d’origine) ou quelque chose de similaire n’ont plus fait surface de contenu « tordu / sexuel ». Les films pour enfants n’apparaissaient plus non plus dans les recherches de phrases. The Verge note que 365 jours et An Easy Girl sont apparus aux côtés de Cuties dans les résultats de recherche, tous deux destinés à un public mature.

Netflix a également veillé à ce que le film ne fasse pas surface du tout sous certaines recherches. Netflix prend en compte nos données comportementales lorsque les utilisateurs recherchent des mots ou des phrases. Ainsi, si les utilisateurs sélectionnent systématiquement Cuties après avoir recherché le mot « pedo », le service commencerait à connecter le terme de recherche au film. Netflix a choisi de déconnecter manuellement les deux dans les coulisses.

« Nos recommandations aident les membres à trouver d’excellents titres à regarder parmi tous les choix sur Netflix », a déclaré la société à The Verge lorsqu’elle a été contactée pour commenter les documents divulgués. « Tous les titres ne sont pas promus de la même manière, tout comme la page d’accueil de chaque membre est différente. »

Il est quelque peu normal que la controverse des Cuties soit de retour dans les gros titres cette semaine. Netflix navigue actuellement dans les retombées d’un autre scandale lié à la dernière spéciale de Dave Chappelle. Encore une fois, Netflix a même refusé d’envisager de supprimer le contenu. Au contraire, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, affirme que « le contenu à l’écran ne se traduit pas directement par des dommages dans le monde réel ».