Cutlass Express 2021 : la marine indienne intensifie son engagement dans l’ouest de l’océan Indien

Dans la foulée de la récente visite du ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, au Kenya, la frégate lance-missiles de la marine indienne INS Talwar participe à un exercice maritime multinational Cutlass Express 2021 (CE 21).

La sécurité maritime est un élément important de l’engagement Inde-Afrique. L’exercice est en cours au large de la côte est de l’Afrique du 26 juillet au 6 août, est parrainé par l’US Africa Command (AFRICOM) et témoigne de l’intention de l’Inde d’intensifier son engagement avec les pays de la région de l’océan Indien occidental.

« Cet exercice est également lié à l’exercice maritime du commandement central américain pour assurer une connectivité maritime régionale transparente et une interopérabilité entre les forces de sécurité maritime de la région », a déclaré le commodore Anil Jai Singh, ancien sous-marinier de la marine indienne à Financial Express Online.

Qui fait tous partie de l’exercice multinational ?

Il existe 12 pays d’Afrique de l’Est, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde et diverses organisations internationales.

Routes maritimes critiques océan Indien (CRIMARIO), Organisation maritime internationale (OMI), Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Interpol, Force navale de l’Union européenne (EUNAVFOR) et EUCAP Somalie. La marine indienne participe à un « rôle de formateur ».

L’Ex Cutlass Express 2021 se concentre sur les régions côtières de l’Afrique de l’Est, qui font partie intégrante du littoral de l’océan Indien, les eaux touchant 10 pays de ce continent. Ces pays sont totalement dépendants de l’océan Indien pour leur subsistance économique ainsi que leur subsistance.

Pourquoi? Parce que, selon les rapports, près de 90 pour cent de leur commerce se déplace sur les eaux et aussi leur ZEE riche en ressources se trouve dans l’océan Indien.

La côte est de l’Afrique aide également de nombreux pays enclavés du continent à accéder à la mer, qui est une source importante de revenus. Selon une note officielle publiée par la marine indienne, ces pays de la côte est partagent conjointement l’engagement de l’Inde à garantir un ordre international fondé sur des règles pour le passage sûr et sécurisé du commerce maritime à travers les SLOC de l’océan Indien.

Interopérabilité

L’exercice multinational a été conçu pour accroître l’interopérabilité entre les marines régionales et aussi pour promouvoir la sécurité nationale et régionale. Et aussi pour améliorer la capacité combinée d’application de la loi maritime.

L’exercice en cours entre les États-Unis, les pays d’Afrique de l’Est et de l’océan Indien occidental aidera à lutter contre les activités maritimes illicites dans l’océan Indien occidental.

En savoir plus sur Ex Cutlass Express 2021

Avec d’autres pays participants, la marine indienne, qui est là dans un « rôle de formateur », entreprend la formation de contingents dans divers domaines à travers le spectre des opérations de sécurité maritime.

En mettant l’accent sur la connaissance du domaine maritime (MDA) entre divers pays partenaires, il existe également un partage et un flux d’informations.

Le Centre de Fusion d’Informations – Région de l’Océan Indien (IFC-IOR) y participe également.

Jusqu’à présent, l’INS Talwar, qui se trouve à Mombasa, au Kenya, a organisé divers événements qui contribueront à renforcer davantage les relations non seulement avec le Kenya, mais également avec la communauté indienne et d’autres partenaires.

La visite de l’INS Talwar s’inscrit dans le cadre de la politique affichée de l’Inde en matière de coopération maritime dans l’IOR et de la vision SAGAR (Sécurité et croissance pour tous dans la région).

Dans la phase portuaire de l’exercice, entre le 26 et le 28 juillet à l’Académie maritime de Bandari à Mombasa, une équipe de commandos maritimes de la marine indienne (MARCOS) avait mené la formation du personnel des marines du Kenya, du Cameroun, de Djibouti, du Mozambique et des garde-côtes de Géorgie.

Au cours de l’exercice MARCOS, les marins participants des marines étrangères ont partagé les meilleures pratiques dans l’exécution des opérations de visite, d’arraisonnement, de recherche et de saisie (VBSS).

Vue d’expert

Le commodore Anil Jai Singh, vice-président de l’Indian Maritime Foundation, a déclaré à Financial Express Online : « D’un point de vue indien, cette focalisation croissante des États-Unis sur l’océan Indien occidental est à la fois bienvenue et importante pour dissiper la perception souvent exprimée que l’Indo-Pacifique est plus Pacifique que Indo. L’océan Indien occidental est essentiel pour la sécurité et le bien-être économique de l’Inde. Une grande partie des importations d’énergie de l’Inde et du commerce transite par cette région et la primauté navale de l’Inde dans cette région n’a jamais été remise en question. L’Inde a entretenu des liens culturels et historiques étroits avec la région avec une grande diaspora indienne et un engagement commercial et un développement d’infrastructure considérables dans la région.

Cependant, « la Chine a fait des percées profondes au fil des ans dans la région et son empreinte croissante dans l’océan Indien occidental grâce à son initiative Belt and Road et une présence navale plus ou moins permanente est donc un sujet de préoccupation. Elle a établi une base à Djibouti et a une présence importante dans les pays situés le long de la côte est-africaine, notamment le Kenya et la Tanzanie ; il cherche également à surveiller le canal du Mozambique et lorgne le continent africain riche en ressources. Sans surprise, l’approche de la Chine est peut-être l’approche la plus cohérente de la région de l’océan Indien occidental », a déclaré l’ancien sous-marinier.

Pourquoi cet exercice est-il important ?

Selon le commodore Singh, « un exercice multinational comme Cutlass Express 2021 est une importante initiative régionale de sécurité maritime. Il rassemble les marines et les forces de sécurité maritime de toutes formes et tailles sur une plate-forme commune qui contribue à développer l’interopérabilité et institutionnalise les procédures opérationnelles. Des exercices à terre et à flot permettent de valider ceux-ci et de mettre en évidence les limites opérationnelles qui peuvent alors être levées. Cet exercice couvre un large éventail de scénarios de sécurité maritime dans le but d’améliorer la coopération régionale, la connaissance du domaine maritime, le partage d’informations et les fonctions de police pour lutter contre les activités maritimes illégales et le défi de sécurité sous-conventionnel dans une région qui a eu plus que son juste part des défis de sécurité en mer. Ceux-ci ont non seulement été préjudiciables à la région, mais ont également eu un impact sur la communauté maritime mondiale. »

“Cette préoccupation avait conduit l’OMI à initier le ‘Code de conduite concernant la répression de la piraterie et des vols à main armée contre les navires dans le golfe d’Aden et l’océan Indien occidental’, connu plus communément sous le nom de Code de conduite de Djibouti qui a été adopté le 29 janvier. 2009. Actuellement, 20 pays sont signataires en tant que membres et l’Inde a rejoint en tant qu’observateur en 2020. Il s’agissait d’une initiative importante pour développer une réponse appropriée », explique-t-il.

Selon lui, « beaucoup des 13 pays participants ont à peine une marine ou même une force de sécurité côtière efficace ; il est donc important de leur présenter différents scénarios et de les familiariser avec les procédures établies et leur mise en œuvre pratique en mer.

