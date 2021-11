Cuy Sheffield dit que NFT a vu des investisseurs adopter la crypto | Invezz

Cuy Sheffield, directeur de la cryptographie chez Visa, la principale société de services financiers, estime que les jetons non fongibles (NFT) ont inspiré une toute nouvelle classe d’investisseurs traditionnels à entrer dans l’espace crypto.

L’exécutif a partagé son point de vue lors d’une table ronde au Singapore Fintech Festival le 8 novembre, affirmant que les NFT ont joué un rôle important dans l’ouverture du marché des crypto-monnaies aux amateurs d’art.

Selon Sheffield, les personnes intéressées par l’art, la musique et la culture ont activement mis en place des portefeuilles cryptographiques pour inventer NFT ou soutenir d’autres créateurs dans l’espace. Le responsable de Visa a poursuivi en notant que les actifs numériques avaient initialement attiré des investisseurs intéressés par l’or et la finance.

Au cours de la discussion, Sheffield a déclaré que les gens considéraient comme étranges d’investir dans des crypto-monnaies. Cependant, la montée du NFT a rendu le secteur culturel et cool. Alors que les gens adoptent de plus en plus les NFT, il pense que le rôle des crypto-monnaies évolue également.

Alors que les portefeuilles ont été initialement créés pour offrir un stockage sécurisé pour les actifs numériques, ils ont été transformés en plateformes permettant aux gens de découvrir la musique. En tant que tel, Sheffield pense que les portefeuilles cryptographiques sont devenus davantage des super applications qui influencent la vie des consommateurs.

L’analyse de Sheffield intervient après que Visa se soit plongé dans le secteur NFT plus tôt cette année avec l’achat d’un CryptoPunk # 7610 pour 150 000 $ (110 767,50 £) en Ethereum (ETH / USD).

La montée des jetons meme

En plus des NFT, les jetons meme ont également contribué à l’adoption accrue des crypto-monnaies cette année. Selon Yusho Liu, co-fondateur de Coinhako, un échange crypto basé à Singapour, les actifs numériques tels que Dogecoin (DOGE / USD) et Shiba Inu (SHIB / USD) ont été très demandés dans le pays. S’exprimant lors du même événement que Sheffield, Yusho a ajouté que l’échange avait reçu de nombreuses demandes pour inclure SHIB.

Kevin Lim, directeur de Temasek, a expliqué pourquoi les deux monnaies mèmes sont devenues populaires, affirmant qu’elles sont idéales pour la spéculation. En outre, il a révélé que la spéculation avait en partie alimenté l’intérêt pour le secteur des crypto-monnaies, car ils offrent la possibilité de gagner de l’argent de manière significative.

Lim a ajouté que les investissements spéculatifs pourraient accroître la sensibilisation des gens aux crypto-monnaies à long terme. Cet exploit contribuerait à rendre le secteur plus conventionnel.

Cette nouvelle intervient alors que le marché des crypto-monnaies continue de saigner après avoir été vert pendant la majeure partie de cette semaine. Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin (BTC / USD), la principale crypto-monnaie par capitalisation, change de mains à 66 759,60 $ (49 344,36 £) après avoir atteint 68 530,34 $ (50 653,17 £) hier.

