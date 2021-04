CV CCO 7 Palmas s’approche du titre de la Ligue Iberdrola

17/04/2021 à 22:07 CEST

CV CCO 7 Palmas profite de la série pour le titre de la Ligue Iberdrola après avoir gagné 3-1 a Feel Volley Alcobendas à Madrid dans un match dans lequel ils ont brisé l’équité dominante des deux duels précédents et ajouté trois points qui les ont placés dans une position très favorable pour soulever le trophée de la ligue.

CV CCO 7 Palmas caresse le titre. Après une victoire de chaque équipe lors des deux premiers matches encadrés en finale, les Canaries ont battu le facteur terrain pour déstabiliser l’équilibre (9-6).

Cette victoire de l’équipe de l’île est d’une grande importance. En cas d’égalité de victoires dans cette finale, les résultats obtenus compteront comme un affrontement de championnat “ régulier ”: le 3-0 et le 3-1 ajoutent 3 points pour le vainqueur et 0 pour le perdant, tandis que le 3-2 distribuez 2 points pour le gagnant et 1 pour le perdant.

🏆 Playoffs #LigaIberdrolaVoleibol. Troisième match de finale. 🔛 Fin du match (1-3) 1️⃣8️⃣ Sentez-vous @voleyAlcobendas

🆚

2️⃣5️⃣ CV CCO 7 Palmas Énorme fête de nos filles👏👏 Félicitations à Alcobendas pour leur match, à demain. # SomosElOllympico #Voleibol – CV CCO 7 Palmas (@cvjavolimpico_) 17 avril 2021

Les madrilènes ont pris le premier set par un serré 25-23 après être revenu d’un déficit de quatre points (7-11). Mais la réaction de ceux en jaune a été exceptionnelle. Ils ont fait preuve d’une grande maîtrise des blocs et de la première mi-temps, ont attaqué avec violence dans leurs services et ont terminé le reste des sets par 21-25, 14-25 et 18-25.

CE DIMANCHE, LE CHAMPION SERA CONNU

Le dernier match de cette phase finale se jouera à nouveau ce dimanche dans le pavillon Luis Buñel d’Alcobendas. Les madrilènes, qui cherchent leur premier titre de champion, doivent gagner 3-0 ou 3-1 pour forcer un set d’or. Sinon, l’équipe de Grande Canarie sera proclamée, pour la deuxième fois de son histoire, championne de la Ligue Iberdrola.