CV19 Vax s’épuise, OSHA annule les mandats, l’inflation continue

Le Dr Tony Fauci avertit que le vax CV19 s’estompe et dit qu’un troisième rappel est « absolument essentiel ». Qu’est-il arrivé aux « totalement vaccinés » après les tirs de Pfizer, Moderna et J&J ? Je suppose que « complètement vacciné » est une cible mouvante ou simplement un mensonge et la confirmation que les tirs ne fonctionnent pas pour arrêter Covid. Bill Gates a également dit des choses similaires récemment. Je vous ai dit que le récit se déroulait, et c’est le cas et ils le savent. C’est la toile de fond, et ils veulent toujours que vous soyez forcé de vous faire vaxer avec un médicament expérimental. Le pionnier de l’ARNm, le Dr Robert Malone, appelle cela le plus grand essai de médicament humain de l’histoire. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Regardez les données, et beaucoup de choses ont mal tourné avec des millions d’événements mortels et débilitants provenant des inoculations de CV19. « Arrêtez les tirs. » Le président Trump écoute-t-il ?

Il y a de bonnes nouvelles sur le front du mandat vax. La Cour fédérale du cinquième circuit a qualifié le mandat Biden vax pour les tirs CV19 d’inconstitutionnel, et l’OSHA a suspendu la mise en œuvre des mandats. La cinquième cour de circuit a mis en pièces la « norme temporaire d’urgence » (ETS) de la LSST et a déclaré en gros qu’il s’agissait d’une très grande portée. Cette affaire se rend-elle jusqu’à la Cour suprême?

Il existe un certain consensus sur le fait que la Réserve fédérale commet une énorme erreur de politique en maintenant les flux d’argent faciles et les taux d’intérêt supprimés. Tout se résume à un mot très méchant dans les cercles financiers : l’inflation. Ce n’est pas « transitoire » comme le dit la Fed, et beaucoup pensent que ce n’est pas seulement là pour rester, mais cela empire et pourrait détruire à la fois le marché immobilier, le marché obligataire et le marché boursier. L’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers tire la sonnette d’alarme et c’est un grand démocrate. S’il prévient, vous savez que c’est mauvais.

