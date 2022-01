CVC élargit la portée de son conseil consultatif sur les fraudes bancaires à grande échelle

Les fonctionnaires du niveau des directeurs généraux et au-dessus, les directeurs à plein temps, y compris les anciens fonctionnaires ou les anciens directeurs à plein temps, relèvent du conseil d’administration.



La Commission centrale de vigilance (CVC) a élargi la portée d’un conseil consultatif qui procède à un examen de premier niveau des grandes fraudes bancaires pour désormais couvrir tous les cas de fraude impliquant un montant de Rs 3 crore et plus et examiner le rôle de tous les niveaux de fonctionnaires, selon un arrêté officiel publié jeudi.

À l’heure actuelle, le Conseil consultatif pour les fraudes bancaires et financières (ABBFF) procède à un examen initial dans tous les cas de fraude importante (au-dessus de 50 crore de roupies) avant que des recommandations ou des références soient faites aux agences d’enquête telles que le Bureau central d’enquête (CBI) par les autorités respectives. les banques du secteur public (PSB) et les institutions financières.

La commission, en consultation avec la Banque de réserve de l’Inde et le ministère des Services financiers, étend par la présente la portée de l’ABBBF existant pour couvrir tous les cas de fraude impliquant un montant de Rs 3 crore et plus et examine le rôle de tous les niveaux de fonctionnaires/à temps plein directeurs (y compris d’anciens fonctionnaires/ex-WTD) dans les banques du secteur public et les institutions financières du secteur public, selon l’ordre officiel.

Selon le nombre de cas, des commissions distinctes pour les cas impliquant des fraudes d’un montant total de Rs 3 crore et jusqu’à Rs 50 crore pourraient être formées à l’avenir, a-t-il déclaré. La commission, en consultation avec RBI & ABBFF, nommera un secrétaire du conseil d’administration à temps partiel, avec une rémunération fixe provenant du pool d’agents retraités des banques du secteur public ayant une expérience et une compréhension adéquates dans le traitement des domaines de vigilance, la fraude et les questions de crédit, selon l’ordonnance.

Selon l’ordonnance antérieure du CVC, toutes les banques et institutions financières du secteur public doivent soumettre toutes les questions de fraudes impliquant Rs 50 crore pour avis au conseil d’administration avant d’ouvrir une enquête criminelle.

« La CBI peut également renvoyer tout cas ou question au conseil d’administration en cas de problème ou de difficulté ou sur des questions techniques avec les banques du secteur public et les institutions financières publiques concernées », avait-il déclaré.

Le conseil d’administration peut également procéder périodiquement à une analyse des fraudes dans le système financier et fournir des informations à la RBI et au CVC pour toute formulation de politique relative aux fraudes, conformément à l’ordre antérieur.

Le conseil d’administration, dirigé par l’ancien commissaire à la vigilance et l’ancien président-directeur général (CMD) de l’Indian Bank TM Bhasin, a été reconstitué pour deux ans, avec effet au 21 août de l’année dernière.

Le président a droit à des honoraires de Rs 2 lakh et les membres reçoivent Rs 1,75 lakh par mois, selon l’ordre du CVC.

