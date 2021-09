CVC ne sera pas avec la Liga pendant plus de 10 ans malgré l’accord de 50 ans

09/09/2021 à 00h54 CEST

.

Le fonds d’investissement ‘CVC Capital Partners’ se désengagera de l’accord avec LaLiga -signé pour 50 ans, jusqu’en 2071- et cédera la place à un autre investisseur dans un délai compris entre huit et dix ans (vers 2030), a assuré Juan Arbide, directeur général du fonds CVC lors d’une réunion avec les médias au cours de laquelle il a expliqué l’accord avec Óscar Mayo, directeur général exécutif de LaLiga.

“Nous quitterons la Liga après un peu plus de cinq ans, il n’y a pas de date précise mais dans ces opérations, il est normal de partir dans 8 à 10 ans”, a déclaré Arbide.

Selon les deux organisations, il existe un protocole de sortie CVC pour que le prochain collaborateur « ait des idées similaires » au fonds d’investissement lui-même et qu’il reste “en phase avec le conseil d’administration de la Liga”.

“Quelqu’un sans expérience dans le sport n’arrivera pas, qui n’apprécie pas la Liga de la même manière que le CVC ou qui n’a pas nos mêmes idéaux”, a expliqué Mayo.

L’accord entre la Liga et le CVC a été présenté aux clubs en août dernier et sur les 42 participants, trois n’ont pas accepté (Oviedo a finalement accepté), ils seront donc sur la touche. Le Real Madrid, Barcelone et l’Athletic Club n’auront pas accès aux 2 100 millions d’euros que le Fonds CVC injectera dans la Liga via la création d’une nouvelle société appelée « LaLiga Impulse ». En échange de cette injection, CVC conservera un chiffre proche de 9 % des droits audiovisuels.

L’opération se fera par la création d’une nouvelle société (« LaLiga Impulse ») à laquelle LaLiga apportera toutes ses activités, filiales et coentreprises et dans laquelle CVC détiendra une participation minoritaire d’environ 9 % du capital. De plus, CVC verse des fonds à LaLiga via un compte de participation.

Dans un premier temps, tant le transfert des droits audiovisuels à CVC que l’injection de capital à la Liga allaient être plus élevés, avec près de 11% de droits audiovisuels et 2 700 millions d’euros pour les clubs, mais le départ du Real Madrid, de Barcelone et de l’Athletic Club a fait chuter les deux chiffres.

Les deux orateurs, Mayo et Arbide, ont confirmé aux médias présents que la situation causée par la pandémie de COVID-19 « a accéléré le processus d’accord » entre les deux organisations. De même, Arbide a souligné la valeur de la compétition et a assuré que “CVC est fixé sur la Liga pour être un atout mondial avec les deux meilleurs clubs du monde”.

Lors de la réunion, Óscar Mayo a présenté les délais dans lesquels l’argent atteindra les clubs: “Ce mois d’octobre, 40% arriveront. À partir de là, 20% seront distribués chaque mois de juin des trois prochaines années, atteignant ainsi environ 2 100 millions d’euros “.

L’objectif de cet investissement, selon Arbide, est « faire grandir la concurrence en développant la marque propre des équipes ». C’est pour cette raison, selon les deux entités, que 70% de l’injection d’argent à chaque club ira à promouvoir la croissance des clubs à travers de nouvelles installations, des villes sportives, l’acquisition d’autres clubs et des questions connexes.

15 % iront à la réduction de la dette et les 15 % restants iront aux virements pendant trois ans, à condition que l’argent investi dans ce volet soit récupéré au cours des quatre prochaines années.

LaLiga, avec CVC, a élaboré un Plan de Développement du Club que les équipes devront réaliser et présenter aux employeurs. Ce plan sera supervisé par l’entité présidée par Javier Tebas et conseillé, à son tour, par des entreprises extérieures pour aider les clubs à démarrer. Chaque club doit élaborer un plan stratégique sur divers domaines, tels que le développement international, l’image de marque, la communication, la stratégie sportive et le développement numérique, commercial, financier et juridique.

Le Real Madrid et Barcelone ne font pas partie de l’accord

Le Real Madrid et Barcelone sont les deux atouts les plus importants de la Liga en ce moment. Juan Arbide, de CVC, a salué le travail accompli jusqu’à présent à la fois en termes de marque personnelle et de développement de produits (LaLiga), et a souligné que même si “nous aurions aimé” les avoir “nous espérons que nous continuons à le faire si bien ” , dans ce sens.

“L’utilisation des fonds a plus de sens pour le reste des équipes. Nous devons reconnaître Madrid et Barcelone pour leur travail ces années à la tête de la Liga, mais nous aurions adoré les avoir”, a-t-il déclaré.

“Nous obtenons un pourcentage des droits de la Liga, pas de Madrid et de Barcelone. Si tout se passe bien, nous gagnons tous. Ce sont les deux clubs qui ont fait le mieux jusqu’à présent à cet égard et l’accord a plus de sens pour les autres clubs .”

El director gerente de CVC reconoció que en caso de una supuesta fuga de ambos equipos habría “un problema”: “Tenemos menos influencia en lo que hagan, pero confiamos en que lo sigan haciendo tan bien. Esperemos que no se vayan, eso sería un problème”.

En outre, Arbide a précisé que CVC “investit dans la Liga, pas dans les 39 clubs qui ont accepté l’accord”.

Le rejet de la Seria A, clé de la concrétisation de l’accord

Le fonds d’investissement CVC était sur le point de conclure un accord similaire avec la ligue italienne, mais une clause de la Juventus de Turin liée à la Superliga a amené la « Juve » à voter contre l’accord et a provoqué l’effet domino dans le reste des équipes, ce qui a finalement fait échouer l’accord.

Par rapport à cela, Arbide pense que si l’accord avec la Serie A avait été conclu, “il nous serait difficile d’être ici”.

“Si nous avions fait le truc de la Serie A, c’est difficile que nous aurions été ici. C’est difficile de répondre”, a-t-il déclaré.

De plus, selon Óscar Mayo, de LaLiga, la Serie A est à nouveau intéressée par l’accord avec CVC. Sur la question de savoir si le fonds d’investissement envisage désormais de signer avec la ligue italienne, Arbide a été franc : “Nous n’allons pas faire maintenant une opération qui compromet la Liga. CVC continue d’étudier des projets et tant qu’ils ne sont pas un obstacle pour la Liga, il les fera.”