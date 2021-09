CVS et Walgreens sont-ils ouverts le jour de la fête du Travail 2021 ?

. CVS et Walgreens

Bonne fête du travail 2021 ! Si vous souhaitez faire des achats de dernière minute pour les vacances, vous vous demandez probablement si CVS et Walgreens seront ouverts le lundi 6 septembre 2021. Ces magasins de détail sont ouverts pendant les vacances. Cependant, les pharmacies en magasin peuvent varier, nous vous recommandons donc de vérifier les magasins individuels pour les détails de la pharmacie.

Walgreens est ouvert pour la fête du Travail 2021

Un représentant de Walgreens a confirmé à Heavy que les magasins sont ouverts pendant les vacances. Cependant, les heures peuvent varier selon l’emplacement du magasin. Les clients peuvent trouver les heures d’ouverture de leur magasin local à l’aide du localisateur de magasins. Les heures d’ouverture de la pharmacie peuvent également varier, alors vérifiez auprès de votre magasin local pour savoir si la pharmacie est ouverte et, le cas échéant, quelles sont ses heures.

Un représentant a partagé un certain nombre d’offres de la fête du Travail dont les clients pourraient profiter cette année.

Les ventes de la fête du Travail dans le magasin comprennent :

• Achetez-en deux, obtenez le troisième gratuitement pour combiner des cosmétiques, des ongles et des accessoires

• Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement sur une sélection de vitamines et de suppléments

Les offres spéciales en ligne sur l’ensemble du site incluent :

• 15% de réduction sur tout le site en utilisant le code FUN15 + SDD gratuit lorsque vous dépensez 25$ ou plus

• 50 % de réduction sur une photo avec le code SAVING50

• 60% de réduction sur la décoration murale avec le code SIXTYFALL

Vous pouvez voir l’annonce hebdomadaire Walgreens ici.

CVS est ouvert pour la fête du travail 2021

Les magasins CVS sont ouverts pour la fête du Travail, selon l’annonce hebdomadaire de CVS pour la semaine de la fête du Travail. Cependant, il est préférable d’appeler votre magasin local et de confirmer les heures. Et, comme toujours, les heures d’ouverture de la pharmacie peuvent être différentes des heures normales de vente au détail, note également l’annonce CVS. Par conséquent, vous voudrez d’abord appeler avant de vous rendre dans une pharmacie.

Cliquez ici pour trouver un emplacement CVS près de chez vous et confirmer vos heures pour la fête du Travail.

Vous pouvez consulter l’annonce hebdomadaire de CVS ici. Les offres spéciales incluent BOGO gratuit pour certaines vitamines, dépensez 30 $ pour obtenir 10 $ de récompenses ExtraBucks pour des produits de beauté spécifiques (ou dépensez 40 $ pour obtenir 15 $ en récompenses ExtraBucks), mais pour 2, obtenez le troisième gratuit pour certains bonbons Hershey, obtenez 5 $ 20 $ de rabais sur votre vaccin antigrippal gratuit (gratuit avec la plupart des régimes d’assurance), BOGO 50 % de rabais sur certains médicaments contre le SCI et certains médicaments contre le rhume, et plus encore. Veuillez noter que les offres peuvent varier selon l’emplacement.

Les magasins Walgreens et CVS prennent des précautions en cas de pandémie

Les magasins Walgreens et CVS prennent encore beaucoup de précautions en raison de la pandémie.

Walgreens propose des tests COVID-19 pour les 3 ans et plus, des vaccinations gratuites que vous pouvez programmer en ligne, des kits de collecte à domicile pour les tests à domicile, ainsi que des liens vers des essais cliniques et des études COVID-19. Vous pouvez en savoir plus sur toutes les ressources COVID disponibles via Walgreens ici. Les patients éligibles peuvent désormais également recevoir une troisième dose de vaccin dans les établissements Walgreens.

Depuis le 3 août, Walgreens a rétabli les exigences en matière de masques pour tous les membres de l’équipe. Walgreens a noté: «Comme de nombreux États continuent de voir des niveaux croissants d’activité COVID-19 en raison de la variante Delta, nous avons rétabli les exigences de couverture faciale pour tous les membres de l’équipe Walgreens, quel que soit le statut de vaccination, dans nos magasins, centres de distribution et bureaux à travers le pays est effective le 4 août ».

CVS propose également le vaccin COVID-19 dans certaines pharmacies à travers les États-Unis sur rendez-vous ou sans rendez-vous. De nombreux sites proposent également des tests COVID-19, certains proposant des options de test de conduite ou des kits de test à domicile. Certains endroits proposent également des tests d’anticorps. CVS propose également des boosters aux personnes immunodéprimées et offrira des boosters à un plus grand nombre de personnes, comme recommandé par le CDC.

