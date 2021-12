CVS et Walgreens sont-ils ouverts le jour du Nouvel An et le jour de l’An 2022 ?

. CV et Walgreens

Même si vous prévoyez de regarder le football le jour du Nouvel An ou de sortir à une grande fête le soir du Nouvel An, vous devrez peut-être également faire des achats de dernière minute. Si tel est le cas, vous voudrez peut-être savoir si CVS ou Walgreens sont ouverts le réveillon du Nouvel An 2021 et le jour de l’An 2022. La bonne nouvelle est, oui, que la plupart des emplacements sont ouverts pendant les vacances, bien que les heures puissent varier.

La plupart des emplacements CVS sont ouverts pour le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An

La plupart des emplacements CVS fonctionneront à leurs heures régulières pour le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An. Cependant, certains endroits peuvent varier et, bien sûr, les heures d’ouverture de la pharmacie ou de la Minute Clinic peuvent également varier ou ne pas être ouvertes du tout.

Heavy a également examiné les heures en ligne des magasins CVS locaux et a noté que beaucoup disent à la fois à la pharmacie et au magasin de détail que vous devriez « appeler pour confirmer » les heures pour le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An.

Si vous souhaitez vous rendre au CVS la veille du jour de l’An ou le jour de l’An, vous devrez peut-être appeler pour confirmer les heures ou consulter le localisateur de boutique en ligne. Le localisateur de magasin comprendra un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour plus d’informations. Cliquez ici pour trouver un emplacement CVS près de chez vous.

Le représentant de CVS a également partagé avec Heavy que CVS n’offrira pas de test COVID-19 le jour du Nouvel An, et ne prendra pas non plus de rendez-vous pour la vaccination COVID-19 le jour du Nouvel An. Cependant, les magasins peuvent accepter les vaccins sans rendez-vous pour le COVID-19 le jour du Nouvel An en fonction de la capacité du magasin.

CVS propose de nombreuses offres intéressantes que vous voudrez peut-être consulter, qui peuvent varier selon l’emplacement. Vous pouvez acheter dans le magasin ou vous pouvez recevoir les articles à de nombreux endroits, comme par Instacart. Les commandes Instacart CVS sont souvent livrées en moins d’une heure, selon la disponibilité.

Vous pouvez trouver toutes les promotions en ligne de CVS ici.

La plupart des magasins Walgreens ouvriront le jour du Nouvel An et le jour de l’An 2021

La plupart des magasins Walgreens seront ouverts cette année pour le réveillon et le jour de l’An. Un représentant local de Walgreens a précédemment déclaré à Heavy que la plupart des Walgreens ouverts 24 heures sur 24 continuent de fonctionner 24 heures sur 24 pendant les vacances. Les magasins qui n’ouvrent pas 24 heures sont également généralement ouverts pendant les vacances, mais pas tous.

Cliquez ici pour trouver un magasin Walgreens près de chez vous et connaître leurs heures exactes le jour de la Saint-Sylvestre et le jour de l’An. Vous voudrez confirmer les heures de votre Walgreens local avant de vous diriger vers un.

Heavy a vérifié certains magasins locaux et a constaté que certains fermaient tôt pour le réveillon du Nouvel An et certains étaient fermés le jour du Nouvel An, tandis que d’autres étaient ouverts pendant leurs heures d’ouverture normales. Par conséquent, vous devrez certainement vérifier le localisateur de magasins avant de vous rendre, car les heures peuvent varier d’un endroit à l’autre.

Vous pouvez voir les cadeaux Walgreens de la semaine ici, ainsi que les annonces hebdomadaires et les coupons valables jusqu’au jour de l’An.

