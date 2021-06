CVX et LKM deviennent fous : où acheter après avoir augmenté de 100 % et de 60 %

Au cours des dernières 24 heures, Convex Finance (CVX) et Lokum Finance (LKM) ont monté en flèche en valeur. Étant donné qu’il s’agit de deux des actifs les plus populaires en ce moment, nous avons pensé qu’il serait utile de répertorier les meilleurs endroits pour acheter Convex Finance Coin et Lokum Finance Coin afin que vous puissiez vous impliquer si vous le souhaitez.

Comment et où acheter des « actions » CVX et LKM aujourd’hui

Avant de continuer, éliminons une erreur courante. CVX et LKM sont des crypto-monnaies, pas des actions, alors assurez-vous de bien comprendre cette distinction.

CVX et LKM sont des crypto-monnaies relativement nouvelles, donc de nombreux investisseurs les achèteront via un échange de crypto-monnaie décentralisé (DEX). Cependant, si vous nous demandez où acheter les crypto-monnaies CVX et LKM, notre réponse est l’une des deux plateformes suivantes :

1.) eToro

eToro est un excellent moyen de s’impliquer dans l’investissement dans les crypto-monnaies. En tant que l’un des courtiers les plus populaires au monde, ses antécédents en matière de fiabilité inspirent un véritable sentiment de confiance.

2.) Capitale

Capital.com est une plateforme de trading en croissance rapide et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Sans frais cachés, des spreads compétitifs et une commission impressionnante de 0%, il devient de plus en plus populaire de jour en jour.

Si vous préférez trouver une plate-forme différente des deux précédentes, il suffit de consulter nos dix meilleurs courtiers en crypto-monnaie pour comparer les principales plates-formes.

Qu’est-ce que CLC ?

Convex Finance est essentiellement une plate-forme qui permet aux utilisateurs de miser leurs jetons Curve DAO (CRV) pour un taux amélioré avec des rendements maximisés. L’ensemble de l’écosystème repose sur le réseau Curve Finance.

Ceux qui fournissent de la liquidité sous forme de jetons CRV peuvent gagner des frais de trading Curve améliorés, des jetons CRV et CVX. Cela signifie que ceux qui parient sur CRV peuvent gagner des CRV supplémentaires en plus des jetons CVX et des frais de trading Curve, tandis que ceux qui parient leurs récompenses CVX sur la plateforme peuvent gagner des frais de plateforme.

Il s’agit d’un système florissant qui bénéficie de la croissance du service Curve Finance.

Qu’est-ce que le LKM ?

Lancé en avril de cette année, Lokum Finance est un Automated Market Maker (AMM). En bref, il s’agit d’une forme d’application de finance décentralisée (DeFi) qui permet aux utilisateurs d’échanger des jetons, fournissant des liquidités grâce à l’agriculture et gagnant des frais en retour.

Contrairement à CVX, LKM n’est pas directement lié à un projet plus vaste, bien qu’il fonctionne sur Binance Smart Chain et permette aux utilisateurs d’échanger des jetons BEP20.

Dois-je acheter des tokens Convex Finance ou Lokum Finance ?

Cela dépend de ce que vous recherchez de votre investissement. CVX et LKM sont tous deux de bonnes options pour les détenteurs à long terme en raison des récompenses qu’ils offrent. Cependant, CVX est lié au projet le plus réputé de Curve Finance.

Lokum Finance est toujours un jeton peu coûteux, tandis que Convex Finance est maintenant à plus de 16 $, donc choisir entre les deux est également une question de budget.

Si vous souhaitez vous impliquer dans la fourniture de liquidités, CVX et LKM sont de bons candidats. De plus, si vous acceptez simplement les principes fondamentaux de l’un des projets, attendre pour spéculer sur les mouvements de prix futurs pourrait également être une décision intelligente.

Prévision des prix CVX et LKM

Il est difficile de fournir un objectif de cours pour CVX et LKM à l’heure actuelle. Ce sont tous deux de nouveaux projets, et bien qu’il soit possible de créer une prédiction, nous voulons voir les deux projets en action un peu plus longtemps avant de chiffrer les choses.

Couverture des médias sociaux CLC et LKM

. @ConvexFinance est l’un des projets DeFi les plus excitants de 2021. 2 semaines après son lancement, Convex a :

– 969 millions de dollars TVL

– 2,2 millions de dollars de revenus

– est apparu comme un tueur potentiel de Yearn Apprenez-en plus sur le $ CVX et pourquoi il est potentiellement sous-évalué 👇 1/ – david.eth (@david_dot_eth) 1er juin 2021

Tout ce dont defi summer 2.0 avait besoin était une étincelle Le jeu a changé, anon Et si $ cvx $ crv – Ξl Robit 🦇🔊 (@_dollabot) 2 juin 2021

$ LKM ou $ NWC semblent intéressants, je les ai entendus parler de leur inscription sur une énorme bourse ! – Balemie. (@kyuudel) 2 juin 2021

🍅🍅❤️❤️Sultan aime le KETCHUP comme tout le monde❤️❤️🍅🍅 Heureux d’annoncer un nouveau partenariat avec Lokum Finance.

Nous ajouterons un pool de SLKM pour gagner du KETCHUP et ils ajouteront un pool de KETCHUP pour gagner du SLKM. J’espère le meilleur pour les deux et j’espère aussi que nous grandirons ensemble. pic.twitter.com/9WxFzfH0S7 – Ketchup Swap (@KetchupSwap) 30 mai 2021

Pour les dernières nouvelles sur LKM, sLKM et CVX, lisez notre couverture de l’actualité crypto.

