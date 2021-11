CWC déplace SC contre Adani Ports SEZ

Au cas où le CWC n’aurait pas obtenu cette approbation dans les trois mois, l’APSEZ a reçu l’ordre d’acquérir le terrain de la même taille en dehors de la zone SEZ pour la construction d’un entrepôt dans un délai d’un an.

La Central Warehousing Corporation (CWC), gérée par l’État, a saisi la Cour suprême, alléguant que la zone économique spéciale d’Adani Ports (APSEZ) a déformé les autorités afin de lui retirer ses 34 acres prétendument adjacentes au port de Mundra de cette dernière dans le Gujarat.

Dans son appel, CWC, qui exploite un entrepôt comprenant deux entrepôts d’une capacité totale de 66 000 tonnes sur un terrain de 34 acres, a contesté l’inclusion illégale de ses terres dans la zone ZES. Il a contesté l’ordonnance du banc de la division HC du Gujarat qui demandait au CWC d’obtenir l’approbation ou une dérogation en tant qu’unité conforme à la ZES de l’autorité compétente en ce qui concerne son entrepôt situé sur 34 acres en question dans la zone ZES développée par l’APSEZL.

Au cas où le CWC n’aurait pas obtenu cette approbation dans les trois mois, l’APSEZ a reçu l’ordre d’acquérir le terrain de la même taille en dehors de la zone SEZ pour la construction d’un entrepôt dans un délai d’un an. Le HC avait également demandé au CWC de quitter et de donner possession de son entrepôt existant et du terrain dans les trois mois suivant la conclusion d’un nouvel arrangement alternatif par l’APSEZ.

Un banc dirigé par le juge BR Gavai tout en cherchant une réponse du ministère de la consommation, de l’alimentation et de la distribution publique, l’APSEZ et d’autres ont demandé aux parties de régler la question à l’amiable. Les tentatives précédentes de règlement à l’amiable avaient échoué, car la CWC avait fait craindre que le terrain alternatif proposé par l’APSEZ en dehors de la ZES se trouve à environ 25 km de son emplacement actuel ne convienne pas et causerait des pertes considérables à son entreprise. « Toute perte résultant du déplacement vers un tel emplacement alternatif serait en fin de compte supportée par le Trésor public », a-t-il déclaré.

Alléguant que le HC a imposé des « conditions totalement déraisonnables et déraisonnables » qui ne manqueront pas de causer des pertes considérables au Trésor public, CWC a déclaré qu’il avait été laissé à la merci de l’APSEZ et que la possibilité de s’adresser au commissaire au développement, APSEZ, est également susceptible de n’aboutir qu’à un exercice sur papier puisque le département du commerce avait déjà estimé qu’il n’y avait pas de possibilité de dénotification/notification partielle d’une zone de l’APSEZ.

« De manière tout à fait inadmissible, le HC a imposé des conditions déraisonnables à la CWC, obligeant effectivement la CWC à quitter la zone ZES, sans faute de sa part et uniquement en raison de la fausse déclaration et de la demande illégale déposée par l’APSEZ en violation. des règles SEZ, 2006 », a déclaré la pétition.

« Même dans d’autres cas, des notifications similaires d’exclusion/suppression de parcelles de terre de la zone ZES notifiée ont été émises par le département du commerce. Par exemple, en octobre 2013, à la demande de RIL, il avait dénotifié une superficie de 708,13 hectares de sa ZES notifiée de RIL à Jamnagar dans le Gujarat, selon la pétition.

CWC, qui a fourni son entrepôt pour le stockage des céréales alimentaires de la Food Corporation of India et a notifié des produits tels que les balles de coton achetées par Cotton Corporation of India à MSP, etc., a déclaré que le terrain lui avait été loué en juin 2004 par Gujarat Adani. Ports et il avait dépensé d’énormes sommes d’argent pour développer la terre et ses zones adjacentes.

