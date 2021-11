Cyber ​​Monday 2021 : 10 offres technologiques qui en valent vraiment la peine | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Black Friday est terminé, mais il reste encore la dernière chance de faire de bonnes affaires avec le Cyber ​​Monday qui a lieu le lundi 29 novembre.

Avec la fin de ce Black Friday vient une journée supplémentaire d’offres sur Internet, connue sous le nom de Cyber ​​Monday. Une journée créée au début de l’arrivée des magasins en ligne pour rivaliser avec le Black Friday des magasins physiques, quelque chose qui a été inversé aujourd’hui.

Cyber ​​​​Monday peut être l’une des dernières opportunités pour obtenir des offres et des remises intéressantes avant Noël. Surtout dans les produits technologiques que nous avons vus, ils s’épuisent rapidement.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Si vous souhaitez économiser de l’argent avant l’arrivée de Noël et dépêcher vos achats de Noël pour vous assurer qu’il y a un stock du cadeau que vous recherchez, nous avons créé cette liste où vous pouvez trouver des produits moins chers que la normale.

Les produits que vous trouvez sur Amazon viennent avec livraison gratuite et rapide s’inscrire à Prime. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours sans aucun engagement car il n’y a pas de permanence.

Si vous êtes étudiant, vous pouvez souscrire à Prime Student : mêmes avantages mais avec 3 mois d’essai gratuit et une remise de 50 % sur l’abonnement annuel.

Clé Amazon Fire TV

Amazon Fire TV Stick sur Amazon

L’un des produits les plus vendus sur Amazon pendant le Black Friday a été le joueur Clé Amazon Fire TV, mais le modèle standard avec une télécommande capable de contrôler votre téléviseur. Curieusement pas le moins cher ou le plus rapide et le plus puissant.

Il est en vente pour seulement 22,99 euros sur Amazon, soit une remise de 17 euros.

Point d’écho Amazon

Amazon Echo Dot 4e génération sur MediaMarktAmazon Echo Dot 3e génération sur Amazon

L’enceinte intelligente d’Amazon est devenue l’un des grands succès du Black Friday et maintenant, pour le Cyber ​​Monday, ils ont décidé de conserver leurs prix de vente. Mais derrière cette bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle : il y a très peu de stock.

Si tu veux le dernier Point d’écho de 4e génération vous pouvez oublier de le trouver sur Amazon car il n’y a pas de stock, oui, chez MediaMarkt vous pouvez le trouver pour 29,99 euros.

Sur Amazon, vous pouvez trouver le Point d’écho de 3e génération pour 18,99 euros et avec livraison avant Noël.

iRobot Roomba 692

iRobot Roomba 692 sur Amazon

Les aspirateurs robots sont un produit très demandé le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday et heureusement, l’un des iRobot les moins chers est toujours en vente. C’est à propos du robot Roomba 692 avec connexion WiFi et autonomie d’environ 90 minutes.

Sur les 269 euros qu’il a coûté, il peut désormais être acheté une dernière fois à 199 euros.

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M12 sur Amazon

Un mobile pas cher qui est à nouveau en vente pendant le Cyber ​​Monday est-ce Samsung Galaxy M12. Il possède un écran de 6,5 pouces, un processeur Exynos 850, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, un appareil photo de 48 mégapixels et une batterie de 5 000 mAh.

Ce mobile, parfait pour tous ceux qui veulent un mobile sans trop dépenser, se trouve sur Amazon pour 169 euros.

TP-Link Tapo L510E

TP-Link Tapo L510E sur Amazon

Une ampoule pas chère et pratique qui vous permet d’ajouter une fonction intelligente à votre maison sans avoir besoin de plus de produits que votre téléphone portable et une connexion WiFi. Cette ampoule LED blanc chaud TP-Link Tapo L510E c’est une réussite, surtout pour sa fonctionnalité et son prix.

Vous pouvez le trouver avec une remise de 11 euros sur Amazon pour seulement 8,99 euros.

Satisfyer Pro 2 nouvelle génération

Satisfyer Pro 2 Next Generation sur Amazon

Le jouet sexuel numéro un dans le monde entier, Satisfyer Pro 2, toujours en vente sur Amazon. C’est un produit qui a réussi à se faufiler dans les best-sellers de nombreux magasins et les raisons ne manquent pas.

Cette ventouse clitoridienne a 11 niveaux d’intensité et ne coûte que 18,99 euros.

Soundcore Vie Q30

Soundcore Life Q30 sur Amazon

Certains des meilleurs casques antibruit actifs bon marché du moment sont de retour à l’un de leurs meilleurs prix que nous ayons vu avec Black Friday et cela s’étend jusqu’au Cyber ​​Monday.

Ces écouteurs supra-auriculaires Soundcore Vie Q30 désormais, ils ne vous coûteront que 60,79 euros.

Xbox série S

Xbox Series S sur Amazon

Il n’y a pas de stock de PlayStation 5 ou Xbox Series X, donc si vous voulez une console nouvelle génération votre seule option est une Xbox Series S. Et c’est une bonne nouvelle car même étant la seule disponible, elle est moins chère.

Cette Xbox Series S avec une manette officielle Microsoft peut être achetée pour 269 euros.

Amazfit GTS

Amazfit GTS sur MediaMarktAmazfit GTS sur Amazon

Amazfit GTS est une montre connectée avec certaines des fonctions les plus importantes dont vous pourriez avoir besoin pour savoir combien et comment vous vous déplacez chaque jour. Il a même un GPS intégré pour garder une trace de vos courses en extérieur.

Cette montre connectée est assez bon marché, elle ne vous coûtera désormais que 69,50 euros.

Princess Airfryer XL

Princess Airfryer XL sur Amazon

La friteuse sans huile ou friteuse Princess fait partie de ces produits que tout le monde achète pour cuisiner plus vite et surtout plus sainement. Ce modèle est grand, avec un réservoir de 3,2 litres parfait pour préparer des portions pour 2 ou 3 personnes.

Ce modèle ne coûte que 69,99 euros sur Amazon, un bon prix parfait pour commencer à « frire » à l’air et presque sans huile.

