Cyber ​​Monday 2021 : les Américains font des achats de vacances à des niveaux records

Pour des millions d’Américains, les jours (et parfois les heures) après Thanksgiving sont une brume frénétique de shopping et de dépenses. Il y a le Black Friday et le Small Business Saturday, un bref sursis le dimanche et enfin le Cyber ​​Monday.

Les consommateurs sont prévenus depuis des mois maintenant que les achats des Fêtes seront un gâchis. Avec les problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’inflation au premier plan, les articles en demande sont difficiles à trouver et les prix sont sensiblement plus élevés. Les données du week-end dernier, cependant, suggèrent que les Américains se présentent toujours lors du plus gros week-end de shopping de l’année, bien que leurs habitudes d’achat aient changé par rapport aux années précédentes.

Les détaillants, eux aussi, ne misent plus entièrement sur le week-end d’après Thanksgiving pour engranger des ventes. De nombreux magasins, dont Macy’s, Target et Walmart, sont restés fermés le jour de Thanksgiving. Target a déclaré que les centres de distribution et d’appels auront du personnel à Thanksgiving, mais tous ses magasins sont restés fermés; Walmart a décidé de fermer en guise de remerciement à ses employés.

Depuis la pandémie, la plupart des centres commerciaux ont réduit leurs heures de magasinage des Fêtes, passant d’une ouverture 24 heures sur 24 à une simple ouverture tôt le lendemain de Thanksgiving. Buffalo News a rapporté qu’un magasin de mode local organisait une soirée annuelle à minuit pour lancer le Black Friday, mais a plutôt choisi d’ouvrir à 8 heures du matin. Les détaillants ont eu du mal à augmenter leurs effectifs cette année, mais le déclin progressif des achats en personne du Black Friday n’est pas le résultat direct de la diminution du nombre de travailleurs. Les emplois saisonniers dans les centres commerciaux se sont raréfiés ces dernières années, en particulier en 2020. Les magasins se sont de plus en plus tournés vers le commerce électronique et ont cherché à embaucher davantage d’employés d’entrepôt.

Les offres du Black Friday étaient moins remises que d’habitude, ce à quoi les experts s’attendaient, et la plupart des grands détaillants se sont éloignés des événements Doorbuster – les remises importantes offertes uniquement aux premières heures du Black Friday. Cette configuration, bien sûr, entraînait de longues files d’attente et des foules tapageuses. Les clients étaient enclins à se battre, à se disputer ou même à voler des articles, et les magasins devaient souvent embaucher des agents de sécurité et des travailleurs supplémentaires pour gérer les foules de magasins. Depuis la pandémie, il semble que les magasins hésitent à utiliser le terme «doorbuster» dans leurs publicités.

« Si les consommateurs voient 25% de réduction, ils devraient se sentir vraiment bien à ce sujet », a déclaré Rob Garf de Salesforce à Bloomberg News, ajoutant qu’il s’agissait « de certains des taux de remise moyens les plus bas que nous ayons vus dans l’histoire récente ». Les clients, à cette fin, ne font pas la queue comme avant. Ils n’achètent pas moins, cependant.

Au lieu de cela, de nombreux Américains font leurs achats plus tôt qu’avant. J’ai déjà rendu compte de cette poussée d’achat au début de l’automne : en poussant la saison des fêtes de plus en plus tôt, les détaillants ont convaincu les clients des avantages d’acheter tôt et de réduire leur stress annuel des vacances – ce qui, cette année en particulier, devait être aggravé par retards de la chaîne d’approvisionnement. Les magasins se sont affrontés pour lancer des offres pré-Black Friday, ce qui a transformé l’événement d’un seul week-end en une affaire d’un mois.

« Les ventes en ligne lors des grands jours de shopping comme Thanksgiving et Black Friday diminuent pour la première fois de l’histoire, et cela commence à adoucir la forme de la saison globale », selon Taylor Schreiner, directeur d’Adobe Digital Insights, dans un e-mail communiqué de presse. « Ce que nous appelons la Cyber ​​Week commence à ressembler davantage au Cyber ​​Month. »

Les consommateurs ont déjà dépensé 99,1 milliards de dollars (environ 13% d’augmentation d’une année sur l’autre) depuis début novembre, selon les données d’Adobe, qui « montrent non seulement l’efficacité des premières offres d’octobre, mais aussi combien les consommateurs ont pris l’approvisionnement problèmes de chaîne sérieusement. La plupart de ces dépenses ont toutefois été étalées sur le mois. Adobe a indiqué que Black Friday et Thanksgiving n’avaient pas généré de ventes significatives par rapport aux années précédentes. Au lieu de cela, les dépenses de consommation auraient diminué ces jours-là.

Malgré le niveau record des prix des produits de consommation depuis 30 ans, les acheteurs ne sont pas découragés. « Nous avons constaté une légère baisse de ce que [consumers] ont dit qu’ils avaient l’intention d’acheter pour des cadeaux, mais rien de vraiment substantiel », a déclaré Lynn Franco de Conference Board à Emily Stewart de Vox.

Les achats en ligne et la popularité des marques de vente directe aux consommateurs ont redéfini la façon dont les gens abordent leurs achats de fin d’année. Avec les achats en ligne, les consommateurs sont moins soumis à un calendrier d’achat traditionnel. Ils peuvent acheter à leur convenance et sont habitués aux nombreuses offres et remises proposées par les détaillants tout au long de l’année. Alors que les magasins physiques ont initialement lutté avec ce passage au commerce électronique, la pandémie a clairement montré que les achats en ligne sont là pour rester. De nombreux détaillants traditionnels ont investi davantage de ressources dans le commerce électronique pour rivaliser avec les entreprises uniquement en ligne, qui engrangent des ventes. Shopify a rapporté que ses marchands ont gagné 2,9 milliards de dollars au cours du Black Friday.

Alors que les consommateurs pourraient être impatients de chercher à nouveau des choses en personne après un an de verrouillage, le Black Friday est devenu beaucoup plus apprivoisé, probablement pour le mieux. Le magasinage des Fêtes, semble-t-il, ne se définit plus par se bousculer dans un centre commercial bondé ou rester debout tard pour faire la queue. De nos jours, les Américains célèbrent la saison en ajoutant plus de choses à leur panier d’achat virtuel – et en espérant qu’il arrive à temps pour Noël.