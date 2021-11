Cyber ​​Monday Garmin Forerunner 55 offres

Les coureurs qui veulent gagner beaucoup sur une montre connectée pour Cyber ​​Monday devraient consulter le Garmin Forerunner 55. Ce portable est déjà proposé au bas de gamme de la gamme de smartwatch Garmin, mais nous nous attendons à ce qu’il soit à prix réduit pour Cyber ​​Monday. Si vous attendiez le bon moment pour investir dans une smartwatch GPS, vous devriez absolument sauter sur cette offre de smartwatch Android Cyber ​​Monday.

Si vous êtes un coureur depuis un certain temps maintenant, vous savez probablement combien de montres de course différentes il y a à choisir. Cela dit, aucun d’entre eux ne tient à la réputation de Garmin en matière de précision et de fonctionnalités de suivi avancées.

Certaines des meilleures montres intelligentes Garmin se trouvent dans la gamme Forerunner. Que vous achetiez votre première montre de course ou que vous ayez essayé un peu, des options infinies s’offrent à vous. La Garmin Forerunner 55 s’adresse aux coureurs qui recherchent une montre connectée d’entrée de gamme qui regorge de fonctionnalités.

Ce modèle est le successeur du Forerunner 45, qui était un excellent point de départ, mais il manquait des avantages clés recherchés par les coureurs. Heureusement, le Garmin Forerunner 55 fait un travail incroyable pour combler les vides. Il offre le double de la durée de vie de la batterie, de sorte que les utilisateurs bénéficieront de deux semaines complètes de leur montre. Il offre également des fonctionnalités de course avancées, telles que la technologie PacePro, des entraînements quotidiens suggérés, un estimateur de l’heure de fin, des alertes de cadence, etc.

Le prédécesseur n’offrait pas de suivi de la santé des femmes, mais le Garmin Forerunner 55 s’en charge. Il offre également une conception plus conviviale avec des bandes à dégagement rapide faciles à remplacer. Compte tenu de son prix bas, c’est facilement l’une des meilleures montres intelligentes Android pour les coureurs. Si vous pouvez l’obtenir à un prix inférieur pour Cyber ​​Monday, c’est encore plus une bonne affaire.

Où seront les offres Cyber ​​Monday Garmin Forerunner 55 ?

De nombreux grands détaillants vendent le Garmin Forerunner 55. Des remises seront très probablement disponibles auprès de tous ces vendeurs, y compris Amazon, Walmart, B&H, REI et même Garmin.

