Cyber-assurance : les entreprises achètent des sommes assurées plus élevées, des couvertures plus larges malgré une forte augmentation des primes

Alors que les cyber-risques continuent de rester à des niveaux élevés et que les paiements de rançons atteignent des millions, les entreprises de tous les secteurs achètent des sommes assurées plus élevées et des couvertures de police plus larges malgré une augmentation significative des taux de prime pour les polices de cyber-assurance d’entreprise.

Les taux de prime de la cyberassurance n’ont cessé d’augmenter à mesure que la perception de la menace augmentait, le nombre croissant de sinistres signalés, les réassureurs resserraient leurs tarifs et la capacité diminuait. En raison de taux de sinistres plus élevés, les compagnies d’assurance ont commencé à restreindre les limites totales exposées et les couvertures liées aux ransomwares. Les assureurs ont également remanié leurs directives de souscription pour se concentrer sur une meilleure sélection des risques.

Les cyberattaques en Inde ont augmenté d’environ 200 % en 2020 pour atteindre 1 158 208 contre 394 499 en 2019, selon les données de l’Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In). Les cyber-risques sont restés à des niveaux élevés en 2021, avec plus de 600 000 incidents de cybersécurité signalés au cours des six premiers mois de l’année seulement.

Selon un rapport de 2021 d’Atlas VPN, le coût des ransomwares pour les victimes est évalué à 45 millions de dollars en 2021.

« Les cyberattaques fréquentes et graves ont entraîné une forte demande de polices informatiques, ainsi qu’un taux de réclamation plus élevé qui a entraîné une augmentation des taux de prime. Ces facteurs ont conduit à une croissance de la taille du marché de la cyberassurance. En termes de nombre de polices et de primes, il se multiplie », a déclaré à FE Sanjay Datta, responsable de la souscription, des réclamations et de la réassurance, ICICI Lombard General Insurance.

Sanjay Kedia, chef de pays et PDG de Marsh India, a déclaré que le cybermarché indien avait connu une forte reprise au cours des 24 derniers mois. « Certains événements de violation de données très médiatisés aux États-Unis et dans le monde occidental et des lois récentes telles que les règles générales de protection des données de l’UE (RGPD) qui ont une portée extraterritoriale avec des dispositions onéreuses comme des amendes pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel d’une entreprise , ont stimulé l’adoption de la cyber-assurance par les entreprises indiennes ayant des expositions mondiales », a déclaré Kedia.

Dans un récent rapport de Marsh, le premier courtier d’assurance au monde, plus de 32 % de ses clients ont mentionné le cyber comme l’un des cinq principaux risques, mais la plupart ont confirmé qu’ils n’avaient pas une compréhension parfaite de leur préparation au cyber.

Des entreprises de tous les secteurs comme BFSI, IT/ITes & Telecom, Retail, Healthcare, Manufacturing, Oil & Gas, etc. achètent des polices d’assurance cyber.

« De nombreuses entreprises achètent maintenant des cyber-couvertures, ce qui n’était pas le cas il y a peut-être deux ans. Maintenant, la prise de conscience a considérablement augmenté. Chaque entreprise s’inquiète de ses données car il y a moins de vérifications et de contrôles dans l’environnement de travail à domicile par rapport à l’environnement de bureau. De plus, l’Inde est à l’avant-garde de l’utilisation des moyens de communication numériques, mais le pays court des risques très accrus par rapport aux États-Unis et à l’Europe. Ainsi, la perception de la menace a considérablement augmenté », a déclaré à FE TA Ramalingam, directeur technique de Bajaj Allianz General Insurance.

