Cyberactifs: New Delhi 5ème ville la plus attaquée au monde, selon un rapport

Washington DC, Londres, New York et Singapour étaient les quatre premières villes à attirer le plus de cyberattaques.

Les attaques contre les cyberactifs indiens ont augmenté de 207% en 2020, New Delhi se classant au cinquième rang des villes les plus attaquées au monde, selon les dernières conclusions de Subex, un fournisseur de services numériques pour les opérateurs télécoms coté NSE.

Selon la société, le pic de la pandémie de Covid-19 en 2020 a été le moment où les cyberattaques sont devenues courantes, et elles continuent de persister jusqu’à ce jour.

Kiran Zachariah, vice-président de la sécurité numérique chez Subex, a déclaré: «2020 a également été l’année qui a vu une augmentation significative des cyberattaques entrantes en provenance de Corée du Nord et des logiciels malveillants pouvant être liés à l’un des clusters géolocalisés à proximité géographique approximative de la Corée du Nord.»

Washington DC, Londres, New York et Singapour étaient les quatre premières villes à attirer le plus de cyberattaques. La Chine arrive en tête de la liste des pays d’origine des attaques dans le monde, suivie de la Corée du Nord, de l’Iran, de la Russie et de l’Ukraine.

L’Inde a connu une augmentation de 91% des attaques contre les usines de fabrication, la production de vaccins étant largement ciblée. «Les pirates informatiques ciblaient la perturbation et le pillage des données de propriété intellectuelle et des informations sur les capacités de production», a déclaré Zachariah. «Les schémas de reconnaissance et les attaques réelles qui ont suivi étaient alignés sur les nouvelles sur la production de vaccins qui sortaient du pays», a-t-il déclaré.

Selon les résultats, les pirates semblent intéressés à en savoir plus sur les capacités de fabrication de vaccins de l’Inde et les usines de fabrication associées aux vaccins. «Cela semble faire partie d’un effort global pour étudier, surveiller et attaquer le secteur manufacturier du pays», a-t-il déclaré.

Zachariah a également noté qu’il y avait eu une augmentation de 610% du volume de données régionales sur le dark web. «En ce qui concerne les données apparues sur le dark web, il y a suffisamment d’informations pour indiquer qu’il y a eu une énorme augmentation des cyberattaques réussies sur divers secteurs, y compris le commerce de détail, qui impliquent d’énormes volumes d’informations sur les clients», a-t-il déclaré.

