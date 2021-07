Cybercriminalité : une enquête de la société de sécurité informatique Check Point montre que le travail à distance comporte plus de risques

Les trois principaux problèmes auxquels les professionnels de l’informatique et de la sécurité sont confrontés sont l’évolution des performances (46 %), la résolution des problèmes de confidentialité et de souveraineté des données (42 %) et la prise en charge de l’accès à distance pour les appareils non gérés des employés (40 %).

Les cyberattaques et les menaces se sont multipliées, les pirates ayant profité du passage au travail à distance et hybride. Une récente enquête de la société de sécurité informatique Check Point Software Technologies a révélé comment les organisations ont été touchées par la pandémie, en particulier en ce qui concerne les stratégies informatiques et de sécurité. Cela confirme qu’il y a une évolution croissante vers des solutions de sécurité basées sur le cloud et des solutions SASE (Secure Access Service Edge). Alors que les organisations permettent à leurs employés d’accéder à distance aux ressources de l’entreprise, le modèle SASE répond aux limites des architectures de réseau traditionnelles, en faisant converger la mise en réseau et la sécurité dans le cloud.

Selon 45 % de l’ensemble des personnes interrogées, les entreprises sont plus exposées aux cyberattaques lorsqu’elles passent au travail à distance. Les industries ayant signalé le plus haut niveau de cyberattaques étaient la finance (54 %), les services publics (52 %) et la fabrication (47 %). Les trois principaux problèmes auxquels les professionnels de l’informatique et de la sécurité sont confrontés sont l’évolution des performances (46 %), la résolution des problèmes de confidentialité et de souveraineté des données (42 %) et la prise en charge de l’accès à distance pour les appareils non gérés des employés (40 %).

Pour répondre à l’augmentation de la demande de travail à distance, 69 % des professionnels de la sécurité ajoutent de la capacité sur site ; 66% migrent vers une sécurité basée sur le cloud et, étonnamment, 36% font les deux. Lors de l’activation de l’accès à distance aux applications d’entreprise, 70 % considèrent que la sécurité des applications contre les cyberattaques et les menaces zero-day est d’une grande importance. En outre, 94 % connaissent le cadre de périphérie de service d’accès sécurisé, mais son adoption est lente, 9 % l’ayant déjà mis en œuvre et 21 % prévoyant de le faire.

« Le passage au travail à distance et hybride est l’un des changements les plus importants à avoir eu lieu à la suite de la pandémie de Covid-19. De nombreuses organisations ont dû compromettre les performances et la protection du réseau dans leurs environnements distribués, car elles utilisent plusieurs produits ponctuels différents, ce qui entraîne une complexité de gestion et une visibilité fragmentée des menaces », a déclaré Rafi Kretchmer, vice-président du marketing produit chez Check Point Software.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

45% ont vu une augmentation des cyberattaques avec le passage au travail à distance

L’exfiltration et les fuites de données (55 %), les e-mails de phishing (51 %) et la prise de contrôle de compte (44 %) ont connu la plus forte augmentation

Faire évoluer les performances (46 %), garantir la confidentialité (42 %) et prendre en charge les principaux défis d’administration du BYOD (40 %) avec l’accès à distance

