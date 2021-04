Cyberlandr transforme le Cybertruck de Tesla en camping-car pliable | Moteur

Cyberlandr est un add-on qui transforme le Tesla Cybertruck en camping-car. Le plus intéressant est qu’il se replie complètement à l’intérieur du véhicule.

Ce n’est pas encore à vendre, mais il génère déjà toutes sortes d’entreprises, de modules complémentaires et même de maisons construites sur mesure à partir du CyberTruck de Tesla.

Aujourd’hui a attiré notre attention Cyberlandr, un complément qui transforme le Cybertruck en camping-car.

Vous ne pourrez plus simplement traverser l’enfer. Maintenant, vous pouvez également y camper … Jetez un œil à la vidéo car ce Camping-car Cybertruck va bien au-delà du concept de camping-car:

Le plus intéressant de tous est que Cyberlandr est complètement pliable et adaptable aux angles du Cybertruck.

Il se replie complètement pour s’adapter à l’énorme coffre du Cybertruck. Mais quand il se déplie, il devient une caravane à part entière où peut accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants, comme expliqué ConceptionBoom.

Et ce n’est pas une simple cabine compressée: elle a cuisine, salon, chambre, salle de bains et un bureau. Le tout en seulement 8 mètres carrés!

Dites adieu aux grattoirs, jets d’eau et autres désagréments: Tesla veut remplacer les pare-brise par des lasers qui désintègrent la saleté du verre.

Comme on le voit dans la vidéo, la cuisine Il dispose d’un évier, d’une poubelle, d’une cuisinière et d’un plan de travail pour préparer la cuisine. Tous les appareils peuvent être actionnés vocalement.

Il y a aussi une chambre avec un téléviseur 4K 34 pouces et deux fauteuils amovibles. Ces fauteuils peuvent être convertis en deux lits qui, avec d’autres sièges intégrés, permettent à deux adultes et deux enfants de dormir.

le bain Il dispose du chauffage avec chauffage au sol, d’une douche avec de l’eau auto-filtrée pour être réutilisée et d’une toilette à chasse d’eau avec une cuvette autonettoyante.

Batterie portable d’une capacité de 20000 mAh et recharge sans fil pour les mobiles compatibles. Il dispose également d’une charge rapide de 18 W et de deux sorties, d’un port USB et d’un port USB-C.

La connexion Internet est garantie partout grâce à connexion satellite via Starlink (bien sûr), et le téléviseur peut être utilisé comme moniteur pour monter le bureau sur le Cybertruck. C’est vraiment du télétravail dans une grande mesure!

En outre le toit solaire 500W Non seulement il alimente lui-même la caravane, mais il peut même recharger la batterie du véhicule.

Comme vous l’avez peut-être deviné, cette extravagance n’est pas bon marché. Cyberlandr coûte 49995 $ (Cybertruck mis à part), mais si vous le réservez maintenant, vous économisez 10 000 $ … Vous avez plus d’informations sur leur site Web.