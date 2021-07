Cyberpunk 2077 arrive dans les magasins, l’un des jeux les plus attendus de l’année

Le nouveau jeu vidéo du studio polonais CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, a déjà rejoint le groupe pour PlayStation 4, Xbox One et PC. C’est l’un des titres les plus attendus de l’année, un jeu de rôle, d’action et de monde se déroulant dans Ville de nuit, une ville dystopique où règne le capitalisme le plus radical.

Le protagoniste de l’aventure est V, un mercenaire qui doit effectuer plusieurs missions louches, dans une ville embourbée dans le chaos et où il n’y a aucune limitation physique, puisque n’importe quelle partie du corps humain peut être remplacée par des implants robotiques.

Être un jeu de rôle, les décisions du joueur sont totalement décisives dans le développement de l’histoire. Déjà au début de l’aventure, l’utilisateur devra décider s’il veut être un arnaqueur, un nomade ou un ancien employé d’une entreprise.

Divers retards

Le jeu est en développement depuis huit ans et a subi plusieurs retards. La version pour le PlayStation 5 et Xbox Series X/SPar exemple, il sortira plus tard, courant 2021, mais grâce à la rétrocompatibilité, les plus impatients peuvent désormais jouer.

Les modes en ligne ne sont pas encore disponibles non plus, qui sont développés en tant que projet autonome et seront publiés au plus tôt l’année prochaine.

Des critiques élogieuses

Avant son lancement, des sites spécialisés pouvaient déjà le tester ainsi que ses les critiques sont extraordinairement bonnes. Son aspect le plus apprécié est l’intrigue, qui, en plus d’être très intéressante et critique sur l’orientation de la société, offre tellement de possibilités différentes qu’elles semblent infinies.

De plus, il est prévu d’étendre le monde de Night City avec plusieurs extensions qui rendront le récit encore plus complexe.