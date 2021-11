Cyberpunk 2077 de CD Projekt est en tête des meilleures ventes de Steam

Une allégorie visuelle.Capture d’écran : CD Projekt

Pauvre vieux Cyberpunk 2077. C’est une phrase que je n’aurais jamais pensé penser. Mais nous y sommes, à quelques semaines de sa première année de vente (!), Et je me retrouve à ressentir des pincements étranges. Parce que mon Dieu, c’est plutôt populaire sur Steam aujourd’hui.

Se situant dans la moitié supérieure des 10 meilleurs vendeurs de Steam, le jeu assiégé de CD Projekt semble trouver un nouvel amour avec sa vente actuelle à moitié prix. Jusqu’à 30 $, plutôt que les 60 $ incroyablement optimistes qu’il a maintenus ridiculement pendant près de 12 mois, les gens sautent pour l’obtenir. Et, vous savez quoi, assez juste vraiment. Parce qu’à ce stade, le jeu a reçu littéralement des milliers de corrections de bogues, de correctifs, de correctifs pour corriger les correctifs précédents, a supprimé l’humidité, ajouté même l’humidité, et sur le PC au moins, c’est un énorme RPG fonctionnel.

Sur console, c’est encore une tout autre affaire. Au cours d’une année au cours de laquelle CD Projekt a été piraté, leur code source volé et mis aux enchères en ligne, ils ont tenté d’enterrer la gravité de ce piratage sous le bruit de l’E3, tout en étant également retiré de la vente par Sony pendant six mois, et ayant l’étendue du resserrement de leurs développeurs ont été mis sous rendu très visible. Ce qui aurait peut-être pu être mieux reçu si les versions « next-gen » promises du jeu pour PS5 et XBS étaient apparues quand elles avaient été promises. Ce qu’ils n’ont bien sûr pas fait. Et toujours pas.

Mais aujourd’hui, aujourd’hui, ils passent une bonne journée. Comme l’a rapporté VCG, le président du CDP, Adam Kiciński, a eu le vertige et a déclaré au journal polonais Rzeczpospolita : « Nous pensons qu’à long terme, Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu, et comme nos autres titres, il se vendra pendant des années.

Pendant ce temps, le directeur de quête de Cyberpunk, Paweł Sasko, s’est précipité sur Twitter avec une joie enfantine de voir le jeu obtenir des critiques pas terribles sur Steam. En effet, boosté par les soldes en cours, le jeu enregistre « Very Positive ».

Notant que ces critiques sont arrivées ces derniers jours, Sasko ajoute : « Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie pour moi. » Renifler.

Il a ajouté plus tard: « Plus de 15 000 critiques très positives au cours des derniers jours, alors que #Cyberpunk2077 et #TheWitcher3 figurent sur la liste mondiale des meilleurs vendeurs Steam », concluant: « Merci beaucoup! »

Forbes a placé le jeu tout en haut de la liste de Steam plus tôt, bien qu’au moment de la rédaction de cet article, il soit dépassé par, euh, Farming Simulator 22.

Finalement, quelqu’un va tous les taper sur l’épaule et leur rappeler qu’ils doivent faire fonctionner le jeu pour les consoles à un moment donné, et la tristesse reviendra. Mais laissons-les avoir celui-ci.