Cyberpunk 2077 et CD Projekt ne devraient jamais être pardonnés

Un lecteur est en colère contre l’idée que GTA : The Trilogy Definitive Edition et Battlefield 2042 semblent n’avoir rien appris de Cyberpunk 2077.

Je ne peux pas dire que j’ai été surpris de voir CD Projekt essayer de minimiser le désastre de son Cyberpunk 2077. Cela a presque mis leur entreprise à genoux. Ce avec quoi je peux sympathiser en termes de développeurs ordinaires qui y travaillent, mais les responsables savaient absolument ce qu’ils faisaient quand ils l’ont sorti et ont supposé que le battage médiatique le porterait assez longtemps pour qu’ils le réparent. Ils étaient convaincus que les gens accepteraient littéralement n’importe quoi tant que les promesses semblent suffisamment tentantes.

La meilleure chose à en sortir était la preuve que les gens ont réellement des limites, qu’ils ne gâcheront pas n’importe quoi à cause du battage publicitaire ou de la reconnaissance de la marque et qu’aucun jeu n’est un succès garanti s’il ne respecte pas le client.

Pendant un certain temps, il a semblé que cela aurait un impact positif sur l’industrie dans son ensemble, car les éditeurs craignaient soudainement que leurs jeux ne fassent d’eux des parias s’ils se lançaient dans un mauvais état et s’assuraient donc qu’ils ne le fassent pas. Cela a duré quelques mois, mais dès que la pression est arrivée et que les délais ont dû être respectés, ils ont tous cédé et sont immédiatement revenus à leurs anciennes habitudes.

Tout cela a culminé avec le mois absolument misérable que nous venons de vivre, avec GTA: The Trilogy – Definitive Edition et Battlefield 2042 tous deux lancés dans un état terrible, et Call Of Duty: Vanguard et Skyrim Anniversary Edition n’étant pas beaucoup mieux. Tout cela a clairement montré la seule chose à laquelle les éditeurs se soucient : s’assurer que leurs jeux sont sortis pour Noël.

Tout comme Cyberpunk 2077, qui est sorti à la même époque l’année dernière, ils ne se soucient pas du jeu, ils ne se soucient pas de l’impact à long terme sur leur réputation, et ils ne se soucient certainement pas de nous, les clients .

Avec Battlefield 2042, EA est passé de l’un des jeux les plus attendus de l’année, qui était censé battre Call Of Duty, à un désordre horriblement ennuyeux et buggy qui, oui, pourrait finir aussi bien dans deux ans mais quand il a été lancé n’était tout simplement pas adapté à l’objectif.

GTA était encore pire, car le jeu n’a été annoncé qu’un mois avant sa sortie. Ils ont de toute façon raté l’anniversaire de GTA 3 et personne n’a demandé les trois jeux à la fois, c’était donc un moyen très évident de couper les coins ronds sans aucune plainte réelle.

Peut-être qu’ils n’auraient pas pu vendre GTA 3 au prix fort mais, avouons-le, ils auraient probablement pu. Et même juste en gagner 40 £ environ leur aurait rapporté plus d’argent dans l’ensemble avec trois remasters. Mais non, ce doit être ce profit à court terme à chaque fois.

On pourrait penser que ces éditeurs doivent vivre au jour le jour comme ils agissent. Rockstar était-il au bord de la faillite ou quelque chose du genre, qu’ils devaient absolument obtenir le plus d’argent possible, le plus rapidement possible ? Non bien sûr que non. Ils sont l’une des sociétés de jeux les plus riches au monde, mais ils ne pouvaient tout simplement pas garder la cupidité à distance.

Maintenant qu’il est impossible de dire combien de jeux se vendent vraiment, il est difficile de dire combien ils sont punis pour leurs erreurs, mais Battlefield 2042 ne semble certainement pas avoir fait aussi bien que prévu. Mais qu’en est-il de leur réputation, ces entreprises s’en moquent-elles ? Rockstar le doit sûrement et même si EA sait que tout le monde les déteste, ils ont probablement maintenant complètement tué la franchise Battlefield, après trois ratés d’affilée.

Je n’ai aucune sympathie cependant. Cyberpunk 2077 était l’exemple parfait de ce qu’il ne fallait pas faire et personne n’en a rien appris. Pourquoi attendre demain, quand on peut gagner de l’argent aujourd’hui ? C’est la logique, mais aucun d’entre eux ne semble penser au lendemain et à ce qui se passe lorsque tout le monde suppose que vos jeux sont toujours cassés et ne valent pas la peine d’être achetés.

