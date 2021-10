Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 n’arriveront sur PS5 ou Xbox Series X/S que l’année prochaine

CD Projekt Red a annoncé qu’il ne publierait pas les versions PS5 et Xbox Series X/S de Cyberpunk 2077 ou Le sorceleur 3 cette année.

S’exprimant sur Twitter, la société a déclaré que les deux jeux étaient retardés sur la base des recommandations fournies par les équipes supervisant le développement.

En raison de cette recommandation, vous pouvez vous attendre à ce que les deux jeux arrivent l’année prochaine.

Cyberpunk 2077 sortira au cours du premier trimestre tandis que The Witcher 3 arrivera à un moment donné au deuxième trimestre 2022.

Le retard ne devrait pas surprendre autant que le studio a déclaré en septembre qu’il ne pouvait pas promettre une sortie en 2021 pour l’un ou l’autre titre.

L’annonce d’un éventuel retard a été discutée lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats aux actionnaires de la CDP.

« L’objectif est de sortir la version de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 à la fin de cette année », a noté le vice-président directeur de la société Michał Nowakowski à l’époque.

« En même temps, en gardant à l’esprit les leçons que nous avons apprises au cours de l’année écoulée et en tenant compte du fait que ce projet est toujours en développement, nous ne pouvons pas dire avec certitude que le calendrier de production ne changera pas.

« Avec The Witcher 3, la situation est légèrement différente dans la manière dont cela est abordé par l’équipe externe principalement, qui est Sabre Interactive, la société avec laquelle nous avons travaillé auparavant sur Switch et également avec des mises à jour dans le passé. « Comme avec Cyberpunk 2077, notre objectif est de sortir ce jeu toujours à la fin de 2021. Cependant, de la même manière, le processus de développement est en cours et nous ne pouvons pas être absolument certains que le calendrier de sortie ne changera pas. »

Lorsque The Witcher 3 sortira sur les deux consoles de nouvelle génération, ce sera une version améliorée avec des améliorations visuelles et des mises à niveau telles que le lancer de rayons et des temps de chargement plus rapides.

Il s’agit également de l’édition complète, ce qui signifie qu’elle contient à la fois les extensions Blood and Wine et Hearts of Stone.

Vous pourrez l’acheter en tant que produit autonome ou si vous possédez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, ce sera une mise à niveau gratuite.