Cyberpunk 2077 n’arrive pas de sitôt sur Xbox Game Pass

Il est « beaucoup trop tôt » pour que Cyberpunk 2077 arrive sur Xbox Game Pass, selon la direction de CD Projekt Red. S’exprimant dans le cadre du dernier briefing sur les résultats de la société, le président Adam Kicinski a déclaré que le studio prenait en considération toutes les opportunités commerciales pour ses jeux, y compris Game Pass. Cependant, Game Pass n’a pas de sens pour Cyberpunk 2077 à ce stade de son cycle de vie, a déclaré l’exécutif.

« Nous considérons toujours toute opportunité commerciale, mais ce type de modèle d’abonnement est bon à un certain moment du cycle de vie du produit, donc pas trop tôt », a déclaré Kicinski, comme rapporté par VGC.

The Witcher 3: Wild Hunt est arrivé sur Game Pass et PlayStation Now pendant un certain temps, et Kicinski a déclaré qu’un calcul similaire du rapport coût-bénéfice devrait être effectué pour Cyberpunk 2077 – et pour que ces chiffres aient un sens – pour le studio d’en tenir compte.

« Nous devons peser les avantages et les coûts à chaque fois, nous devons donc les comparer aux ventes, c’est donc une décision basée sur des données. C’est beaucoup trop tôt pour Cyberpunk », a déclaré Kicinski.

Cela fait suite au commentaire de CD Projekt Red plus tôt en novembre lorsque la société a confirmé qu’elle n’avait « aucun plan » pour amener Cyberpunk 2077 à Game Pass.

Cyberpunk 2077 est sorti en décembre 2020 et souffrait d’une longue liste de bugs et d’autres problèmes. Les mises à jour ont amélioré le jeu depuis lors, et de nouvelles versions pour PS5 et Xbox Series X|S arrivent en 2022.

Malgré les problèmes de Cyberpunk 2077, CD Projekt reste déterminé à améliorer et à étendre le jeu afin qu’il puisse se vendre pour les années à venir. Le jeu est actuellement à 50% de réduction sur Steam dans le cadre des soldes d’automne.

