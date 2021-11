Cyberpunk 2077 ne recevra plus de mises à jour avant l’année prochaine | Jeux

CD Projekt RED confirme silencieusement que Cyberpunk 2077 ne recevra plus de correctifs ou de mises à jour pour le reste de l’année, avec tout ce qui est attendu en 2022, y compris la version next gen.

La semaine dernière, CD Projekt RED a annoncé le retard des versions de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X, de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3. Les deux étaient attendus d’ici la fin de cette année, et dans les deux cas avec une mise à jour gratuite pour les utilisateurs de PS4. et Xbox One (également PC dans le cas de The Witcher).

Cependant, sur les conseils des personnes supervisant le développement, ils ont décidé de reporter les deux versions au premier semestre 2022. La mise à jour de prochaine génération pour Cyberpunk 2077 devrait maintenant avoir lieu. le premier trimestre 2022.

Cela signifie également que Cyberpunk 2077 ne recevra plus de correctifs ou de mises à jour pour le reste de l’année. Cela n’a pas été dit à l’époque, mais le site Web du jeu l’a discrètement confirmé.

Désormais, sur la feuille de route du jeu, tout est répertorié pour 2022 : Mises à jour gratuites, mises à niveau et DLC.

Comme le montre Web.Archive, 20 octobreAvant d’annoncer le retard, ils incluaient toujours celui de « Plusieurs améliorations et mises à jour » dans le reste de 2021, ainsi que le DLC gratuit et la mise à jour de nouvelle génération.

Comme Tyler McViker (via PCGamesN) l’a découvert, la version interne du jeu a également été mise à jour aujourd’hui, selon SteamDB, ce qui pourrait signifier que CD Projekt teste de nouvelles mises à jour et fonctionnalités, mais dans tous les cas, ne sera pas rendu public avant 2022.

Cyberpunk 2077 a reçu plusieurs correctifs cette année. Le plus récent est sur 1.3.1, sorti en septembre, avec diverses corrections de bugs et améliorations visuelles des graphismes et de l’interface.

Si vous n’avez pas encore Cyberpunk 2077, ils se lancent généralement offre flash sur le jeu pour obtenir votre version de Day One pour seulement 19,95 euros… car apparemment, il leur en restait encore beaucoup après la débâcle de son lancement sur consoles.

N’oubliez pas, dans tous les cas, que la mise à jour next gen est gratuite, à sa sortie en janvier, février ou mars 2022 (s’il n’est pas encore retardé).

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.