Cyberpunk 2077 Patch 1.31 rend ses routes humides à nouveau

Pendant une minute, Cyberpunk 2077 n’était pas assez mouillé. Aujourd’hui, c’est le cas, grâce à une mise à jour qui restaure les effets d’eau manquants dans le jeu de tir en monde ouvert troublé.

Cyberpunk 2077 est enfermé dans un modèle de marée. CD Projekt Red déploiera un correctif, corrigera certaines choses et, dans le processus, cassera d’autres choses. Suite à la grande mise à jour du jeu en août, l’eau de pluie n’a pas réussi à rendre les surfaces humides. La mise à jour d’aujourd’hui, le patch 1.31, a techniquement corrigé cela. En fait, les surfaces sont plus humides que jamais.

Le patch 1.3, qui était la troisième mise à jour majeure du jeu tristement buggy, a apporté de nombreuses améliorations, mais il a également radicalement changé les effets de l’eau, en particulier l’apparence des surfaces avant et après la pluie. Apparemment, c’était un problème avec le ridiculement nommé « Système de surfaces humides ».

La mise à jour d’aujourd’hui ne vise pas seulement à rendre l’eau plus humide, cependant. Il prétend également résoudre une litanie de problèmes plus petits, notamment des temps de rechargement interrompus et une hauteur mal calculée pour le saut chargé du jeu. De plus, il corrige des bugs de non-progression dans certaines quêtes. Vous pourrez désormais parler aux nomades et démarrer les choses dans « Avec un peu d’aide de mes amis ». Et “Beat on the Brat” ne redémarrera pas soudainement.

Beaucoup connaissent maintenant l’histoire troublée de Cyberpunk 2077. Il a été lancé en gros sur les consoles de dernière génération, que le CDPR a caché aux examinateurs en autorisant uniquement la sortie des copies PC avant la sortie. Cela a conduit à des demandes de remboursement de joueurs insatisfaits, et Sony a retiré le jeu du PlayStation Store avant de le rajouter, bien qu’avec un avertissement concernant ses performances difficiles sur PlayStation 4.

Au milieu de la tourmente, le CDPR a annoncé qu’il supprimerait plusieurs correctifs majeurs pour le jeu : un en janvier, un autre en février (il est sorti en mars) et un troisième plus tard. Cela a fini par être le patch 1.3 que les fans attendaient pendant le printemps et une grande partie de l’été, uniquement pour se concentrer au laser sur les effets de l’eau. #Puddlegate encore une fois.