Cyberpunk 2077 un des meilleurs vendeurs sur Steam en 2021

Kotaku a rapporté quelques informations intéressantes du récent vidage de statistiques de Valve pour Steam, notamment que Cyberpunk 2077 est devenu discrètement un des meilleurs vendeurs en 2021. Cela pourrait surprendre beaucoup, car le jeu de CD Projekt Red a été controversé car il était buggé et inachevé. Cela pourrait être en train de changer, cependant.

Alors que le sommet des classements est peuplé de jeux comme New World, Valheim et Naraka: Bladepoint qui génèrent des revenus en continu même après que quelqu’un ait commencé le jeu, Cyberpunk a réussi à faire de la section Silver des 100 meilleurs vendeurs par revenu, un fait rendu plus impressionnant par le fait que, contrairement à quelque chose comme New World, c’est une vente unique. La section Silver accueille également Resident Evil Village et Age of Empires 4, deux jeux qui avaient une bonne réputation dès le départ. Voir Cyberpunk en leur compagnie doit être une bonne nouvelle pour CD Projekt Red. Il comptait également plus de 200 000 joueurs simultanés de pointe, ce qui est un nombre vraiment impressionnant, quelle que soit la façon dont vous le découpez.

Cyberpunk 2077 semblait avoir une année 2021 approximative. Le véritable coût du flot de remboursements que le jeu a fini par donner s’est avéré être de 51 millions de dollars. Et CD Projekt Red ne peut toujours pas promettre que la version actuelle sortira cette année. Et ne vous attendez pas encore à voir Cyberpunk 2077 sur un service d’abonnement, même si cela n’a clairement pas besoin de l’être pour le moment.

Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Les versions PS5 et Xbox Series X/S devraient sortir potentiellement l’année prochaine.