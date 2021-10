Cyberpunk Platformer ‘Aeon Drive’ apporte 100 niveaux de speedrunning à changer, et c’est maintenant disponible

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau défi de plate-forme de speedrunning, Aeon Drive pourrait être juste le ticket.

Le jeu s’est précipité sur le Switch eShop hier, apportant 100 niveaux de folie de speedrunning sur le thème du cyberpunk pour le trajet. Le communiqué de presse le décrit comme “le défi ultime bourré d’action”, et bien que vous souhaitiez peut-être attendre notre examen pour voir si c’est vraiment le cas, le gameplay présenté dans la bande-annonce ci-dessus est certainement très prometteur.

Aeon Drive met en vedette Jackelyne, un ranger de l’espace désespéré de rentrer chez lui. Armée d’une épée énergétique et d’un poignard de téléportation, Jackelyne doit traverser la métropole de Neo Barcelona imprégnée de néons, en utilisant des capacités de maîtrise du temps et de l’espace pour trouver tous les noyaux d’entraînement pour réparer son vaisseau – et sauver la ville de la ruine.

Ces pouvoirs vous aideront dans deux modes de jeu : le mode histoire, pour les joueurs en solo ou jusqu’à quatre joueurs en coopération ; et le PvP compétitif, qui propose jusqu’à quatre joueurs en tête-à-tête. Les modes coopératif et PvP d’Aeon Drive prennent en charge le multijoueur local au lancement, le multijoueur en ligne étant disponible dans une mise à jour gratuite plus tard cette année. L’intégration Discord et Twitter du jeu et les classements mondiaux permettent aux joueurs de rivaliser avec leurs amis et autres speedsters du monde entier.