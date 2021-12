Cyberpunk Point-And-Click Adventure ‘Read Only Memories: NEURODIVER’ obtient une nouvelle bande-annonce

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Alors que sa sortie en 2022 se rapproche de plus en plus, le prochain point-and-click Adventure Read Only Memories: NEURODIVER a eu droit à une toute nouvelle bande-annonce.

Partagé par le développeur MidBoss, le nouveau clip nous donne un nouvel aperçu du protagoniste psychique du jeu ES88 et de certains des acteurs diversifiés qu’elle rencontrera dans le monde de style cyberpunk du jeu. Le jeu voit ES88 espérer réparer les souvenirs des gens avec l’aide d’une créature psychique bio-ingénierie appelée Neurodiver, d’où le nom du jeu.

Ce dernier titre se déroule dans le même monde que celui de 2064 : Read Only Memories INTEGRAL, donc les joueurs de ce jeu devraient se sentir comme chez eux ici. Voici un résumé rapide :

Incarnez un détective psychique connu sous le nom d’ES88 et poursuivez un esper voyou qui s’est caché dans la mémoire des autres. Avec l’aide de vos capacités psychiques et d’une créature génétiquement modifiée connue sous le nom de NEURODIVER, vous choisissez le moyen de les éliminer, mais dépêchez-vous, ces souvenirs s’estompent rapidement !

Comme mentionné ci-dessus, celui-ci sera lancé sur Switch en 2022. Le garderez-vous sur votre radar ?