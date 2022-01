Cybersécurité : comment se protéger en 2022

Il est recommandé de sauvegarder votre système tous les deux mois pour vous préparer à toute attaque.

La numérisation devenant la clé de la progression de toute industrie aujourd’hui, les menaces posées par les ransomwares et les attaques de phishing sont en augmentation. Un ransomware est un logiciel malveillant conçu pour crypter et saisir les données vitales d’une organisation ou d’une entité. Ces données critiques ne sont décryptées qu’en échange d’une rançon. Les ransomwares sont une menace mondiale qui entrave le bon fonctionnement d’une entreprise, et la menace est encore exacerbée par la sensibilité des informations en jeu.

Les cybermenaces ne se limitent pas aux entreprises privées ; les organisations gouvernementales sont des cibles tout aussi vulnérables. En obtenant l’accès à n’importe quel système d’exploitation, tout logiciel malveillant peut facilement crypter les fichiers de la victime. Ceci est encore compliqué par la sophistication croissante des techniques de cryptage modernes, ce qui rend extrêmement difficile la récupération de fichiers cryptés sans clé de décryptage.

Désormais, comme l’hôte du ransomware est la seule personne à avoir accès à cette clé, la victime est obligée de payer la rançon en échange de la clé et de divulguer les informations retenues par l’opérateur du malware. Dans de tels cas, les pertes encourues ne se limitent pas au montant de la rançon, mais incluent également le coût de réparation du système compromis, l’arrêt soudain des opérations commerciales et le besoin urgent d’installer d’autres logiciels anti-malware pour renforcer la sécurité.

Alors que nous entrons dans la nouvelle année, voici quelques conseils pour se protéger de la menace toujours croissante des ransomwares :

Pare-feu actif : Une option évidente à installer sur votre système est une configuration de pare-feu efficace qui agit comme une barrière entre votre système et les réseaux externes. Le pare-feu protège contre tout malware provenant d’un réseau externe, gardant ainsi vos informations sensibles protégées.Mises à jour et sauvegardes fréquentes. Assurez-vous de mettre fréquemment à jour votre système d’exploitation et vos programmes anti-malware pour éloigner tout malware. Des correctifs de mise à jour réguliers garantissent que toute vulnérabilité montrée par votre système est couverte et corrigée.

De plus, il est recommandé de sauvegarder votre système tous les deux mois pour vous préparer à toute attaque. Le stockage des données sur une autre source permet également d’éviter la demande de rançon. Il est absolument nécessaire de s’assurer que le malware a été supprimé avant de reprendre le travail.Renforcez le mécanisme de défense des points finaux : Les logiciels antivirus seuls ne suffisent pas à bloquer les cybermenaces. Par conséquent, les entreprises doivent s’assurer qu’une protection appropriée est activée sur les terminaux à l’aide d’une solution Endpoint Discovery and Response (EDR) et d’autres technologies supplémentaires.Activez la sécurité « Zero Trust » : Zero Trust est un cadre de sécurité de pointe qui exige que tous les utilisateurs de l’organisation soient authentifiés et autorisés pour la configuration de la sécurité. Le programme est conçu sans ambiguïté pour relever les derniers défis de sécurité, y compris les menaces de ransomware. Zero Trust est un cadre essentiel pour sécuriser l’infrastructure et les données avec la transformation numérique constante en sécurisant les travailleurs à distance, les environnements de cloud hybride en constante évolution et les menaces de ransomware.Gestion de la surface d’attaque : Avec une transformation numérique rapide, la surface d’attaque d’une organisation augmente considérablement. Alors que les cybercriminels sophistiqués ciblent l’infrastructure critique des organisations, il est crucial pour les entreprises d’évaluer de manière proactive leur posture de sécurité et de tirer parti d’un programme solide de gestion de la surface d’attaque pour identifier les menaces potentielles pour leurs actifs vulnérables. En outre, les organisations doivent réaligner leurs écosystèmes de cybersécurité pour atténuer les risques potentiels et garantir que leur entreprise ne s’arrête pas.Améliorez la sécurité de la messagerie : Afin de repousser efficacement la menace d’attaques de phishing ou d’ingénierie sociale qui conduisent finalement à des attaques de ransomware, il est conseillé d’installer des outils tiers d’analyse des e-mails ou d’anti-hameçonnage pour aider à identifier et à cibler les tentatives d’attaque.

Pour contrer le résultat catastrophique d’une cyberattaque, avoir un plan d’assurance contre les risques cyber est le besoin de l’heure pour les entreprises. Sans une cyber-politique dédiée, la récupération des résultats d’une cyberattaque, tels qu’une interruption des activités, une perte de revenus et une atteinte à la réputation, peut s’avérer coûteuse et longue. Il est également conseillé aux organisations d’élaborer une feuille de route complète en matière de cybersécurité, en plus de concevoir et de tester un plan de continuité des activités et de réponse aux incidents.

Cyble, un fournisseur de services de cybersécurité, offre à ses clients des capacités de surveillance du darkweb et de la cybercriminalité pour découvrir les vulnérabilités de leur empreinte numérique afin de les aider à lutter efficacement contre les cybermenaces potentielles émergentes, même aux premiers stades du développement de la cybercriminalité.

Le produit principal de Cyble, Cyble Vision, fournit aux organisations des analyses détaillées sur les fuites de données, les cybermenaces potentielles et les logiciels malveillants, en plus de les aider avec des informations exploitables et une vue en temps réel du paysage des menaces. Au lieu d’alertes de dernière minute, Cyble informe ses clients des menaces potentielles bien avant qu’elles ne puissent causer des dommages. Ces référentiels massifs de données à l’échelle d’Internet collectées et indexées à partir du Web profond, sombre et de surface contribuent à enrichir les informations exploitables sur les menaces que Cyble partage avec ses clients.

