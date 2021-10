Cybersécurité : Connaître quatre types de cyberattaques

Selon Sonit Jain, PDG de la société de cybersécurité basée à Mumbai, GajShield Infotech, les entreprises peuvent avoir quelques longueurs d’avance sur les méchants simplement en connaissant certains des types de menaces réseau les plus fréquents.

Comme nous le savons, les entreprises doivent constamment mettre à niveau leur infrastructure de sécurité des données pour tenir les menaces réseau à distance. Pour ce faire, comprendre les différents types de cyberattaques couramment utilisées par les pirates informatiques en entreprise promet d’être un bon début. Selon Sonit Jain, PDG de la société de cybersécurité basée à Mumbai, GajShield Infotech, les entreprises peuvent avoir quelques longueurs d’avance sur les méchants simplement en connaissant certains des types de menaces réseau les plus fréquents. Il énumère quatre types courants de cyberattaques auxquels votre entreprise peut être confrontée (ou peut-être déjà été confrontée) :

Attaques de l’homme du milieu

Les attaques de l’homme du milieu sont des cyberattaques sournoises qui impliquent des pirates informatiques qui espionnent vos données pendant qu’elles sont transmises via le canal de communication entre l’expéditeur et le destinataire d’un fichier. De telles attaques peuvent être évitées en utilisant des pare-feux réseau pour les bloquer complètement des réseaux de données.

Ransomware

Ce sont les types de logiciels malveillants par lesquels les pirates informatiques extorquent de l’argent ou des informations à leurs pauvres victimes en ligne. Les principales cibles de ce type de cyberattaques sont les institutions financières, les écoles et les collèges ainsi que les sociétés municipales. Fondamentalement, partout où les pirates ont la chance de gagner de l’argent. Ces menaces peuvent être traitées en déployant un logiciel antivirus et en le mettant à jour régulièrement.

Hameçonnage

Malgré sa nature bien connue, les gens tombent toujours dans les pièges du phishing sur Internet. Les pirates informatiques envoient généralement des informations trompeuses à leurs victimes par le biais de faux e-mails. Des liens ou d’autres détails sur les e-mails peuvent entraîner des violations de données de la part des victimes. Pour éviter cela, la protection des e-mails peut être déployée dans les organisations.

Attaques par force brute

Cela implique que les cyber-attaquants essaient de deviner le mot de passe de connexion des utilisateurs au sein d’une organisation en essayant toutes les permutations et combinaisons. Pour se protéger contre cela, les organisations peuvent utiliser des systèmes IAM sensibles au contexte.

« Nous pouvons améliorer l’infrastructure de cybersécurité de votre organisation en protégeant votre réseau de données contre ces types de menaces et plusieurs autres », explique Jain.

