Cybersécurité : la cyber-résilience est la clé de la reprise économique

Nous vivons à une époque où les organisations ont été initiées à de nouvelles façons de gérer et d’exploiter leurs activités. En raison de la pandémie, la majorité des organisations opèrent à distance et tentent de traverser la nouvelle normalité pour maintenir la continuité de leurs activités.

Ces nouveaux modèles d’exploitation, bien que bénéfiques pour les employés, ont également créé de multiples points de terminaison dans les chaînes de données. Cela a permis aux cyber-attaquants d’accéder à plusieurs points d’extrémité des données de base des entreprises. Par conséquent, il n’est pas surprenant de noter que, selon un rapport du gouvernement, les cyberattaques au milieu de la pandémie ont augmenté de près de 300% l’année dernière dans le pays. Les modalités de travail à distance étant appelées à perdurer, nous sommes plus vulnérables que jamais aux cyberattaques. Le coût de ces types d’attaques et la vulnérabilité accrue mettent en évidence la nécessité pour les gouvernements d’accélérer rapidement la « planification de la cyber-résilience ». Cette capacité à prévenir la cybercriminalité, à y répondre et à s’en remettre contribuera à garantir une base solide alors que nous nous dirigeons vers la reprise économique mondiale.

L’énorme bilan des cyberattaques

Les ransomwares et autres cyberattaques sophistiquées causent des dégâts comme nous n’en avons jamais vus auparavant. Celles-ci impactent de plus en plus l’infrastructure informatique critique des organisations. Il a été constaté que la cybercriminalité coûtera au monde 10,5 billions de dollars par an d’ici 2025. Cependant, les dommages causés par les cyberattaques vont bien au-delà des coûts financiers, avec le vol ou la destruction de données personnelles et de propriété intellectuelle, ainsi que des atteintes à la réputation.

Au-delà de la protection : la cyber-résilience stimule la croissance économique

La cybersécurité est bien plus qu’une simple police d’assurance contre les attaques. La cyber-résilience, si elle est mise en œuvre efficacement, peut aider à stimuler la prospérité économique et l’innovation à long terme. Le marché de la cybersécurité en Inde affiche déjà une forte croissance et souligne son importance dans l’écosystème économique. Selon un rapport de Nasscom et du Data Security Council of India, l’industrie indienne des services de cybersécurité devrait augmenter un TCAC de 21% pour atteindre 13,6 milliards de dollars d’ici 2025.

Par conséquent, la transformation numérique restera cruciale pour accélérer la reprise économique et nécessitera une base cybernétique solide et résiliente, pour assurer la sécurité et la confiance. Les nouvelles technologies (IA, big data, cloud et edge computing) révolutionnent l’économie, mais les problèmes de sécurité et les risques ralentissent leur adoption. Ces inquiétudes font que les entreprises peuvent hésiter à se lancer dans des projets numériques, étouffant ainsi leur potentiel d’innovation.

Libérez le potentiel de la cyber-résilience

Les attaquants aiguisent constamment leurs lances, obligeant les responsables informatiques à mettre à niveau leur arsenal informatique sans délai. Cependant, les organisations à elles seules ne peuvent pas à elles seules révolutionner l’ensemble de leur paysage de cybersécurité. Ils auraient besoin du soutien du gouvernement et de leurs homologues commerciaux pour accélérer le rythme de l’adoption de la cybersécurité. La bonne nouvelle est que le gouvernement est bien placé pour guider le secteur privé vers la mise en œuvre d’une approche de la sécurité fondée sur les risques.

Nous sommes sans aucun doute à un moment crucial de la planification du rétablissement. Nous avons la possibilité de jeter des bases numériques solides et de renforcer une nouvelle vague d’infrastructures axées sur la technologie. Le rythme et l’ampleur des cyberattaques au cours des douze derniers mois sont un avertissement qu’une économie et une société transformées numériquement ne peuvent être durables qu’avec la cyber-résilience à la base même. Par conséquent, il sera intéressant de voir comment se déroule l’avenir du paysage de la cybersécurité en Inde et dans quelle mesure la cyber-résilience agira comme un bouclier pour les entreprises contre toute attaque malveillante.

