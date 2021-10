Cybersécurité : les chevaux de Troie bancaires connaissent un regain d’activité soudain

Concept informatique et malware. Hacker utilisant un ordinateur avec une interface commerciale numérique. Double exposition

La pandémie de covid-19 a radicalement changé de nombreux aspects de la vie humaine dans le monde et en Asie-Pacifique (APAC). L’un de ses effets les plus évidents est la hausse significative de l’adoption du paiement numérique dans la région. Plusieurs rapports ont déjà publié des chiffres pour prouver cette tendance, mais qu’en est-il de ses effets tangibles sur le paysage de la cybersécurité du secteur financier ?

Après avoir analysé les données historiques de Kaspersky Security Network (KSN), Vitaly Kamluk, directeur de l’équipe mondiale de recherche et d’analyse (GReAT) pour l’APAC chez Kaspersky, a découvert que l’augmentation des paiements sans numéraire dans l’APAC était parallèle à la montée des chevaux de Troie bancaires dans la région. « Même avant Covid-19, l’Asie-Pacifique a toujours été l’un des leaders de l’adoption du paiement numérique, tirée par des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et même l’Inde.

Cette pandémie a considérablement étendu l’utilisation de cette technologie, en particulier dans les économies encore émergentes d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud », a déclaré Kamluk. «Comme nous le savons tous, les restrictions de verrouillage ont obligé tout le monde à déplacer ses transactions financières en ligne. Mais, maintenant, après avoir analysé les chiffres historiques que nous avons sur les menaces financières, j’ai également appris qu’il y avait eu une autre épidémie qui avait commencé début 2019 en APAC : les chevaux de Troie bancaires.

Les chevaux de Troie bancaires sont l’une des espèces les plus dangereuses dans le monde des logiciels malveillants. Pour faire simple, ils sont utilisés pour voler de l’argent sur les comptes bancaires des utilisateurs. L’objectif de ce malware est soit d’obtenir des identifiants d’accès ou des mots de passe à usage unique aux comptes bancaires en ligne, soit de manipuler l’utilisateur et de détourner le contrôle de la session bancaire en ligne en direct du propriétaire légitime.

Avec une augmentation de l’utilisation des paiements en ligne et l’attitude des consommateurs qui a encore besoin d’être améliorée pour protéger leurs appareils, le cheval de Troie bancaire fait partie des logiciels malveillants les plus percutants pour les utilisateurs à domicile. En termes de distribution régionale, les Philippines ont enregistré le plus grand nombre d’utilisateurs uniques attaqués en APAC avec 22,26 % de tous les chevaux de Troie bancaires découverts dans la région, suivies du Bangladesh (12,91 %), du Cambodge (7,16 %), du Vietnam (7,04 %) et Afghanistan (7,02 %).

« La proportion d’inconnus a augmenté au fil du temps, ce qui est une tendance alarmante. Avec l’augmentation du nombre d’attaques, il semble y avoir une tendance alarmante selon laquelle les institutions financières deviennent de moins en moins capables d’identifier qui les a attaquées. Les acteurs de la menace inconnus et non identifiés étaient à l’origine de 60% des attaques en 2020, mais ce nombre augmentera probablement jusqu’à 75% cette année », a-t-il déclaré.

