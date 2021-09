Cybersécurité : les petites entreprises sont sous le choc de nouvelles attaques de haute technologie

Concept informatique et malware. Hacker utilisant un ordinateur avec une interface commerciale numérique. Double exposition

Les petites et moyennes entreprises (PME) en Inde sont exposées, attaquées et plus préoccupées qu’auparavant par les menaces de cybersécurité. Selon une nouvelle étude de Cisco intitulée Cybersecurity for SMBs: Asia Pacific Businesses Prepare for Digital Defens, trois PME sur quatre (74 %) en Inde ont subi un cyberincident au cours de l’année écoulée, entraînant 85 % de la perte d’informations client au profit d’acteurs malveillants. en plus d’un impact tangible sur les affaires. Plus de la moitié (62%) des PME en Inde qui ont subi des cyberincidents au cours des 12 derniers mois ont déclaré que les cyberattaques coûtaient à leur entreprise plus de Rs 3,5 crore. Parmi ceux-ci, 13% disent que le coût était supérieur à Rs 7 crore.

L’étude est basée sur une enquête indépendante en double aveugle menée auprès de plus de 3 700 dirigeants d’entreprise et de l’informatique ayant des responsabilités en matière de cybersécurité sur 14 marchés de la région Asie-Pacifique. L’enquête a mis en évidence que les PME voyaient plusieurs façons dont les attaquants tentaient d’infiltrer leurs systèmes. En Inde, les attaques de logiciels malveillants, qui ont touché 92 % des PME, sont en tête des classements, suivies du phishing (76 %). Environ 38% de ceux qui ont subi des incidents ont déclaré que la cause numéro un était le manque de solutions de cybersécurité. Pendant ce temps, 36% ont classé les solutions de cybersécurité ne pas être adéquates pour détecter ou empêcher l’attaque comme la raison numéro un.

Outre la perte de données client, les PME qui ont subi un cyberincident ont également perdu des e-mails internes (73%), des données d’employés (71%), de propriété intellectuelle (74%), et des informations financières (75%). En outre, 73% de ceux-ci ont déclaré que cela avait perturbé leurs opérations, 76% ont admis que cela avait eu un impact négatif sur leur réputation et 70% ont déclaré que cela avait entraîné une perte de confiance des clients.

Cependant, les PME relèvent le défi. L’étude souligne qu’ils prennent des mesures stratégiques comme la réalisation d’exercices de simulation pour améliorer leur posture de cybersécurité.

« Au fur et à mesure qu’elles numérisent, les PME acceptent le fait que toute transformation, en particulier celle qui leur permet de rencontrer les clients là où ils se trouvent et d’instaurer la confiance, doit commencer par la cybersécurité », déclare Panish PK, directeur général – Small Business, Cisco India & Saarc. « Cependant, étant donné qu’ils fonctionnent généralement avec des ressources limitées et des équipes plus petites, la simplicité est la clé du succès des déploiements de sécurité. Selon l’étude, la plupart des PME (97 %) ont le sentiment d’avoir trop de technologies et ont du mal à les intégrer.

L’étude de Cisco a révélé que si les PME en Inde sont plus préoccupées par les risques et les défis de cybersécurité, elles adoptent également une approche planifiée pour comprendre et améliorer leur posture de cybersécurité grâce à des initiatives stratégiques. Selon elle, 89 % des PME en Inde ont terminé la planification de scénarios et/ou des simulations d’incidents potentiels de cybersécurité au cours des 12 derniers mois. La majorité d’entre eux ont mis en place des plans de cyber-réponse (91 %) et de récupération (92 %). Les PME sont également de plus en plus conscientes de l’origine de leurs plus grandes cybermenaces. L’hameçonnage (50% l’a classé n°1) est considéré comme la principale menace par les PME en Inde.

