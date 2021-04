Cybersécurité: Ransomware – payer ou ne pas payer?

Environ 39% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient au courant des ransomwares. Il est important que ce nombre augmente à mesure que le travail à distance devient plus prolifique.

Plus de la moitié (56%) des victimes de ransomwares ont payé la rançon pour restaurer l’accès à leurs données l’année dernière, selon une étude mondiale menée auprès de 15 000 consommateurs par la société de sécurité informatique Kaspersky. Pourtant, pour 17% d’entre eux, le paiement de la rançon ne garantissait pas le retour des données volées. Cependant, alors que le public est de plus en plus conscient des cybermenaces potentielles, il y a lieu d’être optimiste dans la lutte contre les ransomwares.

Les ransomwares sont un type de malware que les criminels utilisent pour extorquer de l’argent. Il conserve les données à rançon en utilisant le cryptage ou en bloquant les utilisateurs hors de leur appareil. Le rapport de Kaspersky, Appétit des consommateurs contre action: l’état de la confidentialité des données dans un contexte de dépendance numérique croissante, a révélé que, pour environ un quart des répondants (26%), la perte d’argent estimée était inférieure à 100 USD, mais pour 9%, les totaux atteignaient entre 2000 USD. et 4 999 $.

Le pourcentage de victimes qui ont payé la rançon pour rétablir l’accès à leurs données l’année dernière était le plus élevé parmi les personnes âgées de 35 à 44 ans; les deux tiers (65%) admettant payer. Cela se compare à un peu plus de la moitié (52%) des personnes âgées de 16 à 24 ans et à seulement 11% de celles de plus de 55 ans, ce qui montre que les jeunes utilisateurs sont plus susceptibles de payer une rançon que ceux de plus de 55 ans.

Qu’elles aient payé ou non, seulement 29% des victimes ont pu restaurer tous leurs fichiers chiffrés ou bloqués suite à une attaque. La moitié (50%) a perdu au moins certains fichiers, 32% en ont perdu une quantité importante et 18% ont perdu un petit nombre de fichiers. Pendant ce temps, 13% qui ont vécu un tel incident ont perdu presque toutes leurs données.

«Ces données montrent que nous avons vu une proportion importante de consommateurs payer une rançon pour leurs données au cours des 12 derniers mois. Mais remettre de l’argent ne garantit pas le retour des données et n’encourage que les cybercriminels à poursuivre la pratique. Par conséquent, nous recommandons aux personnes touchées par les ransomwares de ne pas payer car cet argent permet à ce programme de prospérer », déclare Marina Titova, responsable du marketing des produits de consommation chez Kaspersky. «Au lieu de cela, les consommateurs doivent s’assurer d’investir dans la protection et la sécurité initiales de leurs appareils et sauvegarder régulièrement toutes les données. Cela rendra l’attaque elle-même moins attrayante ou plus lucrative pour les cybercriminels, réduisant l’utilisation de la pratique et offrant un avenir plus sûr aux utilisateurs du Web. »

Environ 39% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient au courant des ransomwares. Il est important que ce nombre augmente à mesure que le travail à distance devient plus prolifique.

SIX ÉTAPES POUR RESTER EN SÉCURITÉ

Ne payez pas la rançon si un appareil a été verrouillé. Le paiement de rançons n’encourage que les cybercriminels à poursuivre leur pratique. Au lieu de cela, contactez votre organisme local d’application de la loi et signalez l’attaque. Essayez de connaître le nom du cheval de Troie ransomware. Ces informations peuvent aider les experts en cybersécurité à décrypter la menace et à conserver l’accès à vos fichiers.Évitez de cliquer sur des liens dans les e-mails de spam ou sur des sites Web inconnus et n’ouvrez pas les pièces jointes des expéditeurs auxquels vous ne faites pas confiance. Je ne sais pas d’où ils viennentSauvegardez vos appareils afin que vos données restent en sécurité si vous subissez une attaque de ransomwareProtégez votre PC contre les rançongiciels avec une solution de sécurité Internet complète

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.