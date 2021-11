CYBORG KO 1 Kavanagh, Vassell domine Fortune dans le choc des poids lourds

BELLATOR MMA 271 Préliminaires

Championne du monde poids plume féminin BELLATOR MMA, Cris Cyborg a défendu avec succès son titre pour la troisième fois. Cyborg (25-2, 1 NC) apparaissant dans son 16e combat de championnat du monde en carrière, a éliminé # 7. Sinead Kavanagh (7-5) au tout premier tour.

Cyborg-Kavanagh était l’événement principal de BELLATOR 271, en direct du Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, vendredi.

Conférence de presse d’après-combat de Cris Cyborg

Cyborg, à 36 ans, continue d’évoluer en tant qu’artiste martial mixte. Depuis sa signature avec BELLATOR MMA en janvier 2020, Cyborg est devenu le seul combattant de l’histoire à remporter un championnat du monde pour quatre grandes organisations – l’UFC, Strike Force, Invicta et maintenant BELLATOR MMA.

Cyborg n’était pas du tout menacée par Kavanagh, ancienne quintuple championne nationale amateur dans son Irlande natale. Cyborg a facilement intimidé Kavanagh contre la cage; atterrir les genoux et les mains droites avec précision. Cyborg, cherchant à faire descendre Kavanagh et une main droite en plein essor, a fait exactement cela.

Cyborg a feint avec sa gauche pour décrocher un centre droit punitif qui a rapidement fait tomber Kavanagh sur son dos. Cyborg, aussi impitoyable, aussi vicieux que jamais, a claqué une série de coups de marteau sur le visage de Kavanagh pour terminer le combat à 1:32 secondes du premier tour.

La carrière légendaire et la longévité remarquable de Cyborg continuent de s’étendre, car elle semble être aussi forte qu’elle ne l’a jamais été. Les frappes, les éliminations et le jeu au sol amélioré de Cyborg donnent aux gens la perception qu’elle est vraiment imparable.

Cyborg a grandement bénéficié du jumelage élevé de la promotion BELLATOR MMA de Scott Coker. Coker n’a tout simplement pas la qualité d’adversaires qui peuvent vraiment défier Cyborg, car la Professional Fighters League (PFL) n’avait pas les prétendants pour rivaliser sérieusement avec Kayla Harrison tout au long de leur tournoi d’un million de dollars.

Harrison, deux fois médaillée d’or olympique, a récemment remporté son deuxième tournoi de championnat des poids légers féminins de la PFL en octobre. Harrison, double gagnant du grand prix du tournoi à élimination à 1 million de dollars du PFL, est invaincu à 12-0, 10 finitions (6 au premier tour).

Harrison est un athlète olympique de style judo. Harrison peut lutter, bien frapper et a de solides soumissions de jeu au sol. Harrison serait clairement l’adversaire le plus dangereux que Cyborg ait combattu depuis plusieurs années. Clairement, à Cyborg vs. La rencontre avec Harrison attirerait les masses de MMA parce que c’est une attraction incontournable.

À 31 ans, Harrison, qui est actuellement agent libre, était présent au bord du ring lors du combat de Cyborg vendredi. Il semble y avoir un intérêt mutuel pour un combat entre Cyborg et Harrison. Scott Coker semble être intéressé à au moins avoir une conversation avec Harrison sur la perspective de rejoindre BELLATOR MMA.

Plus Harrison et Cyborg ne se croisent pas, ils vont simplement continuer à détruire la concurrence limitée qu’ils combattent.

Vassell frappe Fortune

Dans un concours de poids lourds intrigant entre deux prétendants au top 10, # 6. Linton Vassell (22-8) a remporté la plus grande victoire de sa carrière après une victoire par décision partagée contre le #5. Tyrell Fortune (11-2) dans le combat en vedette.

Vassell, vainqueur de ses deux combats précédents, envisageait de prendre sa retraite après trois défaites consécutives contre Ryan Bader, Phil Davis et Valentin Moldavsky (2017-19). Cependant, Vassell, un ancien concurrent des poids mi-lourds, a rajeuni sa carrière après être passé aux poids lourds. Vassell a continué sur sa lancée des combats précédents contre un combattant qui se rapprochait d’un combat pour le titre.

Fortune, sur une séquence de quatre combats consécutifs sans défaite, a démarré rapidement derrière une attaque agressive. Vassell est resté calme, a esquivé beaucoup de coups de poing qui lui ont été lancés pour dominer Fortune pendant la majorité du premier tour. Vassell a utilisé ses compétences techniques pour contrecarrer l’agressivité de Fortune en lançant des genoux, en s’engageant dans un corps à corps et en marquant un retrait. Vassell contrôlait Fortune sur le tapis au point qu’il ne pouvait plus bouger. Vassell punissait Fortune avec des frappes au sol. Vassell frappait Fortune au visage, sur le côté de sa tête, et essayait d’étouffer Fortune.

À l’approche du deuxième tour, Fortune savait qu’il était en retard et qu’il devait relancer l’élan du combat. C’est exactement ce que Fortune a fait, alors qu’il a secoué Vassell avec un barrage de coups de poing sauvages, de genoux et a jeté Vassell sur le tapis. Vassell est rapidement revenu pour frapper les pieds.

Fortune a eu beaucoup d’élan au deuxième tour, jusqu’à ce que Vassell atterrisse un genou qui a entraîné un coup bas. La fortune a pris son temps pour récupérer, selon l’arbitre. Fortune s’est retrouvé pressé contre la cage et abattu dans la dernière minute du deuxième tour. Vassell a effectué un balayage des jambes, un contrôle latéral, une monture complète, un sol-livre et des poings marteau. J’ai presque étouffé Fortune à nouveau, mais le temps a expiré.

Vassell a repris le contrôle du combat vers la fin du deuxième tour, mais Fortune s’est rallié au troisième tour. Cependant, un genou à l’aine de Fortune a tué son élan. Vassell s’est rapidement rétabli avant d’arrêter Fortune, qui a été agressif au début d’un tour, mais s’est à nouveau évanoui. Vassell a atterri des coudes, des coups de poing et a presque étouffé Fortune pour terminer le combat.

Les juges l’avaient : 29-28 (Fortune), 29-28 (Vassell) et 29-28 (Vassell).

Dans les autres combats : 145 livres. : Aaron Pico contre. Justin Gonzales – Pico par décision unanime

145 livres.: Arlene Blencowe vs. Pam Sorenson – Blencowe par décision unanime

265 lb. : Steve Mowry contre. Rakim Cleveland – Mowry via la soumission au premier tour

125 lb. : Bruna Ellen contre. Desiree Yanez – Ellen via décision partagée

170 livres.: Roman Faraldo vs. Robert Turnquest – Faraldo par KO au premier tour

125 lbs. : Valérie Loureda vs. Taylor Turner – Loureda par décision partagée

170 livres. : Ethan Hughes contre. Mahmoud Sebie – Hughes via TKO au troisième tour

265 lb : Waldo Cortes-Acosta vs. Muhammed DeReese – Cortes-Acosta par décision unanime