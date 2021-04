Cyborg pourrait-il encore apparaître dans le film Flash? Voici ce que dit Ray Fisher

Cyborg n’aurait pas non plus été le seul super-héros à interagir avec Flash, car le film devrait jouer Ben Affleck et Michael Keaton dans leurs versions respectives de Batman, ainsi que Sasha Calle apparaissant comme Supergirl. Parce que le rôle de Cyborg faisait apparemment partie intégrante du prochain film DCEU, on ne sait pas si son rôle sera désormais rempli par un autre personnage ou si le script Flash a été réécrit pour se dérouler sans ledit rôle. Quoi qu’il en soit, à quelques semaines de la fin du tournage de The Flash, il est difficile de voir comment la décision de retirer Ray Fisher pourrait être annulée si rapidement pour qu’il soit prêt pour le tournage. Peut-être qu’à tout le moins, quelque chose serait arrangé là où l’acteur n’est apparu que brièvement.