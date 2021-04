Cycles de jus de lune dans un emballage rechargeable – WWD

Moon Juice est la dernière marque à devenir rechargeable.

La marque de soins de la peau et de bien-être bouscule ses offres d’emballage alors que les consommateurs négocient de moins en moins sur la durabilité. Premièrement, ses suppléments en capsules – tels que SuperYou, SuperHair et SuperBeauty – seront disponibles en recharges, envoyées dans des sachets biodégradables. La marque présentera également des couvercles en résine à base de maïs, qui ne prennent qu’un an pour se décomposer dans les systèmes de compostage d’arrière-cour, par opposition au plastique recyclé post-consommation. Le prix des recharges des produits varie de 49 $ à 60 $.

«Cela semblait être une chose que nous pouvions faire dans l’industrie des suppléments, et étant donné que les personnes qui prennent nos capsules sont sous abonnement, c’est un moyen facile de faire immédiatement quelque chose de mieux», a déclaré Amanda Chantal Bacon, fondatrice de Moon Juice. «Tout vous est envoyé dans de petites pochettes compostables.»

Bacon a raconté son parcours en matière de durabilité, qui, selon elle, est très importante pour sa marque, bien qu’elle trouve le terme trompeur. «Je ne pense pas qu’une marque qui vend quelque chose soit vraiment [sustainable]. Pour une véritable durabilité, nous devons entrer dans un espace non capitaliste », a-t-elle déclaré. «Mais en tant que marque qui vend des produits, nous prenons la durabilité très, très au sérieux et y consacrons beaucoup de temps, d’attention et d’énergie. C’est être responsable et conscient avec la durabilité à l’esprit. »

