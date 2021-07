CYCLISME | Ion Izagirre, avant Ganna et Van Aert à Fuji

Jon Izagirre (départ à 08h09), champion d’Espagne de la spécialité, sera l’atout que l’Espagne présente lors du contre-la-montre qui se déroule mercredi matin sur le circuit de vitesse Fuji. Avec une autre frayeur au corps, car le coach, Pascual Momparler, a été isolé hier après avoir été testé positif au coronavirus. Le deuxième du groupe après celui du masseur Joseba Elgezabal avant l’essai routier. Le profil, avec 44,2 kilomètres et 846 mètres de dénivelé le long du circuit, augure de la dureté. A l’aube, Mavi García fait face à la femelle.

Et sur la piste de course, il y aura des formules comme l’italienne Filippo Ganna, qui portait l’arc-en-ciel sur un autre circuit, celui d’Imola, et vise à remporter l’or olympique la même année que Miguel Indurain (1996) et Fabian Cancellara (2008). Le Belge se battra avec lui Wout van Aert, prêt à faire un doublé en or et il a dû se contenter de l’argent en arrière-plan. Il vient de remporter la deuxième fois du Tour. Son compatriote Remco Evenepoel est également en lice, tout comme l’Australien Rohan Dennis, le Néerlandais Tom Dumoulin ou le Français Remi Cavagna.