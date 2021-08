Cyclisme | Jeux Olympiques : Albert Torres et Sebas Mora, face au défi de leur vie : “Nous sommes arrivés à un bon moment”

Quand l’horloge sonne à 9h55 Espagne sonner dans le Izu Veldromo le coup qui annonce le début de la Madison mâle de la Jeux Olympiques de Tokyo. Le grand moment pour Albert Torres et Sebastin Mora sera arrivé, pour qui ils se battent et se préparent depuis cinq ans. Une route longue, et parfois compliquée, qui peut cacher un prix indélébile dans sa dernière étape, puisque le couple espagnol fait partie du peloton des élus pour se battre pour les médailles.

Il s’agira, comme d’habitude dans les grandes épreuves, de 200 tours et d’un peu moins d’une heure de compétition, programmées à près de 60 km/h, pour déterminer qui remportera le prix d’une médaille olympique. “Sur le plan physique il va y avoir beaucoup de paires égales, je crois aussi qu’Albert et moi sommes meilleurs chaque jour et que nous continuons à progresser. C’est pourquoi je pense que la lecture de la course sera la clé. Les différences dans la lutte pour les médailles sera marqué par celui qui sait mieux identifier les moments où il faut bouger, quels sont les sprints clés ou qui a le plus de capacité à souffrir à un moment décisif », explique-t-il. Sébastien Mora en référence au scénario qu’il envisage de retrouver ce samedi dans une compétition pour laquelle, en plus de l’Espagne, il faudra encore avoir 6 ou 7 équipes pour se battre pour le podium.

Les grands favoris, a priori, sont le duo danois composé de Michael Morkov et Lasse Norman Hansen, qui, lors des récents événements internationaux, ont fait preuve d’une énorme puissance et sont également les champions du monde actuels. Avec eux, nous devrons suivre de près la Grande-Bretagne, un couple de très haut niveau composé de Matthew Walls, proclamé hier champion olympique Omnium, et Ethan Hayter, talentueux coureur de la Ineos-Grenadiers; au duo hollandais toujours combatif, formé par Van Schip et Hovik ; en Italie et en France, qui alignera Elia Viviani-Simone Consonni et Benjamin Thomas-Donavan Grondin respectivement; ou à des couples comme Nouvelle-Zélande, Australie ou Allemagne.

Concernant les options Torres et Mora, l’entraîneur national Juan Martnez Oliver, qui vit ses deuxièmes Jeux Olympiques en fonction, commente que “nous savons qu’ils vont bien, alors ce que nous demandons, c’est qu’il n’y ait pas de malchance. Nous sommes conscients que si tout va bien, il sera Vous pouvez gagner l’or, mais il peut aussi arriver que vous manquiez un coup important et finissiez huitième ou dixième. Mais pour moi au départ, nous avons des options de médaille. ” Albert Torres se tient également dans cette ligne, qui a avoué qu’« en raison de l’âge, de l’expérience et de l’enthousiasme, je crois que nous sommes face au grand moment de notre carrière. Lorsque Ro 2016 est arrivé et que je regardais les compétitions à la maison à la télévision, je me souviens avoir promis moi-même que je travaillerais pour être à Tokyo et essayer de me battre pour les médailles et c’est le rêve que nous avons maintenant.”