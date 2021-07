Cyclisme | Jeux Olympiques : Alberto Contador : « Le rôle de l’Espagne a été bien en deçà de sa qualité »

La peinture, qui assiste MARQUE Après les épreuves de cyclisme sur route, elle est ambassadrice d’Eurosport lors des Jeux Olympiques de Tokyo, une édition dans laquelle Eurosport propose jusqu’à 4 000 heures de contenu en direct et chaque seconde des Jeux.

Primoz Roglic a remporté l’or au chrono, espériez-vous qu’après le Tour et que chacun se remette et obtienne ce résultat ?

Bon, il est entré dans la liste des favoris mais c’est vrai qu’on a peut-être aussi pensé à d’autres hommes, des coureurs qui s’étaient montrés très forts, comme Van Aert, et puis de purs spécialistes comme Filippo Ganna, de Dennis, peut-être Dumoulin nous. un peu plus de doute depuis si longtemps sans rivaliser. Je pense que c’était un podium de luxe et une course, un contre-la-montre qui a dépassé toutes les attentes, nous avons vu qu’il y avait quatre hommes en quatre secondes, c’est-à-dire que c’était quelque chose de spectaculaire, et cela confirme combien de coureurs se sont spécialisés dans cette discipline . . .

Et dans ces Jeux Olympiques, dans les dernières heures, ils parlent de Simone Biles et de ces problèmes mentaux qu’elle attribue à ce retrait, qui est le plus sonné. Dans le cas de Tom Dumoulin, il se souvient qu’il y a quelques mois il a pris sa retraite, également, en raison de problèmes d’anxiété, ce qu’il a lui-même admis, revient au cyclisme, l’annonce, remporte une étape du Swiss Tour et une médaille d’argent.

Oui, quelque chose de formidable, mais aussi pour dire que je pense que ça va devenir de plus en plus courant. Avant, je pense que dans les compétitions tu étais dans une équipe et les sponsors étaient soit contents soit pas contents, maintenant tu regardes la rentabilité, investi l’euro, rend l’euro… Je crois que c’est ce qui fait pression sur les athlètes ça vieillit et fait que certains ne peuvent pas le supporter.

Dans les images finales, outre cette célébration de Roglic, si cela a surpris, peut-être plus, l’émotion de Tom Dumoulin qui en est même venu à pleurer. Comment pensez-vous avoir passé ces mois à voir ce travail et ces mauvais moments récompensés, à revalider votre médaille olympique ?

Je pense que c’est normal qu’il s’excite, qu’il se voie hors du vélo, hors de sa passion, car même si tu décides d’arrêter, c’est parce que tu ne te sens vraiment pas à l’aise, mais ta passion c’est, tu aimes faire du vélo , tu as tout fait. ta vie, et bien, revenir encore avec des idées neuves, un peu plus lucide, depuis le début, avec le championnat national, puis la Suisse et maintenant avec la médaille d’argent pour son pays, c’est normal pour qu’il s’excite.

Quel bilan faites-vous de la performance espagnole aux Jeux ?

Dans le cas d’Ion, j’étais déjà surpris car on parlait un peu de crampes et non, c’était le sujet des soleos, il les avait très chargés et ils ne lui permettaient pas de pédaler, peut-être à cause d’efforts excessifs. Et, faisant le point, évidemment en ce qui concerne le cyclisme sur route, nous ne pouvons pas donner de laissez-passer. C’est vrai que le sport c’est le sport, ce ne sont pas les mathématiques, ça aussi le rend beau. C’est ce qui fait le charme mais force est de constater que nous avions des attentes, peut-être trop élevées. Mais je pense que le rôle que l’équipe espagnole a développé a été bien en deçà de la qualité dont elle dispose.

Nous sommes allés au VTT, Van Der Poel, trois ans à préparer le test de VTT et il a cette mésaventure. Comment l’avez-vous vécu ? Était-ce étrange qu’il soit allé au sol?

Bien sûr je suis surpris, c’est un rider qui a une technique, je pense comme peu d’autres, je pense que c’est l’un des deux riders les plus techniques au monde, quand il a fait ça c’était clairement parce qu’il pensait qu’il y avait cette rampe , il a cloué la roue avant, Une vraie honte, en fait, alors, ce qu’il faut applaudir c’est qu’il a pu ensuite remonter sur le vélo et au moins faire demi-tour, et la douleur l’a alors empêché de continuer et il a dû partir , dommage de ne pas avoir pu vivre ce duel avec Pidcock, on ne sait pas qui aurait gagné, mais c’est clair qu’il est dommage, par contre aussi, de féliciter Valero qui nous a donné une médaille de bronze qui a le goût de l’or.