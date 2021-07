Cyclisme | Jeux Olympiques : Alejandro Valverde parle de sa ‘dernière balle’ : “Les Jeux peuvent être ma dernière motivation”

in

Mis à jour le 22/07/2021 – 10:51

Alejandro Valverde participe à Tokyo à ses cinquièmes Jeux Olympiques. Le Murcien, qui détient l’un des meilleurs palmarès de l’histoire du cyclisme, considère la médaille olympique comme sa dernière grande motivation sportive. Dans ce nouveau chapitre de “Olympic Dreams” enregistré en 2020, le champion du monde 2018 analyse ce que signifie pour lui l’épreuve olympique.

Vous avez souvent dit que vous préfériez gagner les Jeux Olympiques au Tour de France, avez-vous toujours ce sentiment ?

Il est clair que le Tour est la course la plus importante qui soit, mais à la fin des Jeux Olympiques, vous représentez votre pays et une victoire y restera pour toujours, alors peut-être que je resterai avec les Jeux Olympiques.

Sur vos quatre participations précédentes, en quelle année pensez-vous que vous auriez pu être plus proche des médailles ?

Les Jeux Olympiques sont une course très compliquée, car il n’y a que 5 coureurs par équipe. L’année où j’étais très bon a été celle que Samuel Sánchez a gagnée, mais à cause de la façon dont la course s’est développée, je ne pouvais pas être là, mais pour moi l’or de Samuel est comme si j’avais gagné car à la fin la victoire était pour le National Équipe.

Comment est cette atmosphère particulière qui règne dans le village olympique ?

Les Jeux Olympiques sont aussi très beaux à cause de l’ambiance du village. Vous rencontrez les meilleurs athlètes dans chaque discipline et c’est une fierté de vous y voir.

Quels sentiments avez-vous vis-à-vis du parcours des Jeux Olympiques ?

La tournée est très bonne pour moi. Momparler le reconnaissait et m’a dit que cela me convenait parfaitement, d’ailleurs la chaleur peut aussi être bonne pour moi, bien que l’humidité qui sera là peut-être pas tellement. Je pense que c’est une voie avec laquelle nous pouvons être en avance.

Les Jeux Olympiques peuvent-ils être la dernière grande motivation de votre carrière ?

Les Jeux sont peut-être ma dernière motivation, oui.

Quelle serait la course idéale qui devrait avoir lieu pour que nous puissions vivre une journée comme celle de la Coupe du monde d’Innsbruck ?

La course idéale sera un peu comme la Coupe du monde. En Coupe du monde, toutes les circonstances étaient favorables, je me suis très bien retrouvé, les coéquipiers ont eu une journée spectaculaire et si ces circonstances se répétaient ce serait le maximum que je puisse demander.

Gagner avec l’équipe nationale est toujours quelque chose de très spécial, non ?

Gagner avec les couleurs de l’équipe nationale est très spécial. C’est quelque chose qui reste là pour toujours.