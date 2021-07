Cyclisme | Jeux Olympiques : David Valero : “Je pense qu’au total nous obtiendrons 24 médailles”

David Valero s’est rendu à Radio MARCA pour analyser sa médaille de bronze. Le cycliste andalou était heureux après avoir réalisé un exploit historique pour le cyclisme espagnol.

Sur le cri qu’un assistant lui a dédié dans les derniers mètres, Valero a reconnu l’avoir entendu. “Oui, je l’ai eu. Juste au moment où ils m’ont donné le jerrycan et que je l’écoutais. Ce sont des références très précieuses qui vous aident à y arriver”, a déclaré quelqu’un déjà au courant de la mésaventure de Van der Poel les autres jours.

“Ces jours-ci, c’était allumé, mais ensuite ils l’ont enlevé. Lors de la réunion technique, ils l’ont averti. C’était une course très difficile. Nous avons dû nous battre pour tout. Nous avons eu de nombreuses chances d’obtenir une médaille et, bien que Van der Poel et d’autres personnes étaient là de manière importante, nous l’avons fait », se souvient-il.

“Pidcock est considéré comme ayant une qualité immense. Il a été vu comme ayant des options pour réussir. D’un autre côté, je tiens à remercier Coloma. Il est très heureux du travail qui a été fait. Ce travail est très excitant. Il est le chef d’équipe, le chef d’équipe. Il nous a beaucoup aidés », a-t-il déclaré.

De plus, il a expliqué comment il abordait la fin : « Quand je suis arrivé dans le groupe des favoris, je n’ai pensé qu’à voir comment il jouait les cartes. Je lui ai passé le relais. Puis j’ai vu que plusieurs étaient pendus et Nino et moi Je suis resté, même si plus tard j’ai été accro quand ma chaussure s’est détachée. C’était un très beau duel de tatouages. J’ai eu un petit tie-break à faire avec ça. Et ça s’est bien passé. “

Enfin, Valero a parlé de ses projets d’avenir. “Pour le moment, ce que je veux, c’est rentrer chez moi pour voir mon fils et ma femme. Ensuite, nous avons donné une continuité en mai et maintenant nous sommes absents de chez nous depuis environ deux mois. Je ne l’ai pas vu depuis près de 30 jours. D’abord. les voir et puis on verra un peu le reste de la saison, mais il y aura des vacances entre les deux. Je n’avais pas de pari, je suis déjà venu les cheveux rasés pour bien réfrigérer. Je n’avais pas de pari. Cela a été enregistré pour le mémoire », dit quelqu’un qui a conclu avec un beau souvenir car « cela montre que des choses peuvent être réalisées. »